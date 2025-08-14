Por obras Metro cierre intersección de la av. Villavicencio con av. Ciudad Cali

Fotos: Metro

En Bogotá se construye la Línea 1 del Metro de Bogotá y para continuar los avances de esta importante obra, habrá un cierre total en la intersección de la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali, del 16 al 28 de agosto, en horario nocturno. ¡Conoce detalles aquí y planifica tus viajes!

Durante este tiempo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes desvíos para los usuarios que se movilizan en vehículo particular:

Desvíos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad

Desvío al norte:

Los conductores que se desplacen por av. Ciudad de Cali hacia el norte deberán tomar la Diagonal 49 sur al oriente, continuar por la Transversal 85A hacia el sur y luego tomar la calle 53 sur al occidente hasta llegar a la carrera 87D. Desde allí, deben continuar al norte hasta la calle 49 Sur, donde podrán incorporarse a la carrera 88C o a la av. Guayacanes en dirección norte, para finalmente conectar con la av. Villavicencio al oriente y retomar la av. Ciudad de Cali hacia el norte.

Desvío al sur:

El tráfico que se dirija al sur por la av. Guayacanes deberá realizar el retorno hacia el norte, tomar la calle 49 sur al oriente y luego la carrera 87 hacia el sur. Posteriormente, deberá girar por la calle 54C sur al oriente hasta incorporarse a la av. Ciudad de Cali, donde podrán continuar su recorrido habitual.

Además, quienes se desplacen hacia el occidente por la av. Ciudad de Villavicencio y quieran dirigirse hacia el sur, deberán tomar la carrera 81H al sur, hasta la calle 46 sur hacia el occidente hasta la transversal 85A. Por esta vía seguirán al occidente hasta la carrera 87 donde, a la altura de la calle 54C sur podrán continuar su recorrido hacia el sur.

Finalmente, los usuarios de Transmilenio podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co.