Llegan 15 toneladas de ayuda humanitaria para población confinada por conflicto armado en el sur de Bolívar

Foto: Armada Nacional

Más de 1.300 mercados con alimentos no perecederos, así como kits de calzado y medicamentos fueron entregados a comunidades del área urbana de Santa Rosa del Sur y la zona rural de Montecristo, afectadas por el confinamiento forzado de 18 días del ELN.

La Armada de Colombia activó un operativo de cargue y transporte de las ayudas, beneficiando a cientos de familias del sur de Bolívar que se vieron afectadas por la falta de conectividad y las limitaciones en su movilización, dificultando así el abastecerse de productos esenciales.

Tres toneladas de víveres fueron recolectadas en Montes de María, 2 mil pares de zapatos los entregó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la gobernación de Bolívar aportó kits de aseo, cocina, medicamentos y productos de primera necesidad.

El despliegue fue posible gracias al trabajo articulado de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la gobernación de Bolívar, que activaron capacidades logísticas, humanas y operativas para llegar a los sitios de manera oportuna.

El Gobierno nacional ratificó así el compromiso interinstitucional con la comunidad, frente a las emergencias sociales y humanitarias. Además, refleja la importancia de unir voluntades entre las entidades del Estado, las autoridades locales y las organizaciones aliadas para llevar apoyo a las comunidades vulnerables.