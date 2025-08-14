Las sorprendentes afirmaciones del subsecretario de Estado de EE.UU Christopher Landau tras asistir a funeral de Miguel Uribe en Bogotá: «Colombia es muy especial para mí»

–El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien representó a Washington en las honras fúnebres del exsenador Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, publicó en las redes unas imágenes acompañadas de un escrito donde explicó el vínculo que lo une con Colombia.

Landau arribó a Colombia en medio de tensiones con el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien hasta horas antes de su visita evaluaba si permitir su entrada al país o no debido a que señaló al alto funcionario de la Casa Blanca de haberlo insultado.

.@DeputySecState: "Fue un honor representar a @POTUS y a @SecRubio en las muy emotivas exequias del senador colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay, hoy en Bogotá, junto a mi amigo el senador @berniemoreno. Este viaje breve tenía un objetivo simple: presentar condolencias a la… https://t.co/v6pJQ15AJd — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 13, 2025

Bernie Moreno, Senador republicano estadounidense por Ohio, también trinó: «Es un honor representar a los Estados Unidos con @DeputySecState en el funeral de Miguel Uribe. Nada ni nadie romperá nuestra alianza con Colombia. La historia lo demostrará @realDonaldTrump será el mejor presidente de Estados Unidos para América Latina desde James Monroe».

En una entrevista hecha por Donald Trump Jr., el subsecretario de Estado dijo que le parecía «muy inquietante» que los candidatos de la derecha en la región «hayan sido objeto de intentos de asesinato». Y a continuación agregó: «El senador [Miguel Uribe Turbay] estaba hablando en contra del presidente de Colombia, que fue un miembro de la guerrilla comunista, y fue atacado hace un par de meses y luego falleció».

¿Qué dijo Landau de Colombia?

Pese a este impasse, el alto funcionario estadounidense ingresó sin contratiempos al país latinoamericano para participar en el funeral de quien fuera uno de los precandidatos de la derecha colombiana a la presidencia.

«Colombia es un país muy especial para mí», afirmó en una interacción hecha en suelo colombiano. Según escribió, cuando su padre George Landau huyó de Austria, en 1938, llegó a la nación suramericana.

Desde allí, George Landau rescató a sus padres, al año siguiente y, posteriormente, partió a EE.UU., pero sus progenitores se quedaron.

«Mis abuelos paternos vivieron felices en Colombia el resto de sus vidas. Nunca conocí a mi abuelo (murió años antes de que yo naciera) y solo vi a mi abuela (‘Omi’) un par de veces porque ella falleció cuando yo tenía 10 años y nunca vivimos en el mismo país», relató Landau.

Colombia ?? is a very special country for me, because it received my father when he fled his native Austria in 1938. He managed to extricate his parents the following year, and my paternal grandparents lived happily in Colombia for the rest of their lives. I never met my… pic.twitter.com/HfSZTwCqcL — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 13, 2025

Cristóbal Landau comenzó sus notas en X haciendo relación a las exequias de Miguel Uribe Turbay:

«Servicios funerarios de hoy en Bogotá ?? por el asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay fueron muy conmovedores. Su madre fue asesinada cuando él tenía sólo cuatro años, y ahora él también fue asesinado cuando su propio hijo tiene sólo cuatro años. Su padre ha tenido que enterrar no sólo a una esposa sino también a un hijo», precisó.

Y añadió: «Eso me hizo pensar: tenemos palabras para las personas que viven más que sus cónyuges (viuda/viudo), pero no conozco ninguna palabra para las personas que viven más que sus hijos. Incluso el español, que tiene palabras muy específicas para diferentes tipos de pérdida (un tuerto es un hombre que ha perdido un ojo y un manco es un hombre que ha perdido un brazo), no tiene una palabra para esto. ¿Hay algún idioma? Quizás sea demasiado doloroso».

Today’s funeral services in Bogotá ?? for slain Colombian Senator Miguel Uribe Turbay were very moving. His mother was killed when he was just four, and now he’s also been killed when his own son is just four. His father has had to bury not only a wife but a son. That got me… — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 14, 2025

Landau también publicó en sus redes oficiales: «En un momento difícil, quería que la buena gente de Colombia supiera que no está sola».

En su visita a la capital colombiana, donde se llevó a cabo la ceremonia fúnebre de Uribe Turbay, Landau hizo otra publicación más informal donde hablaba sobre la apariencia de la ciudad.

«Bogotá me transmite una sensación muy diferente a la de otras ciudades latinoamericanas, y creo que en parte se debe a los omnipresentes edificios de ladrillo rojo. No se me ocurre ninguna otra ciudad de la región en la que estos edificios definan de forma similar el paisaje urbano», escribió.

Bogotá has such a different vibe for me than other Latin American cities, and I think it’s in part because of the ubiquitous red brick buildings. I can’t think of another city in the region where they similarly define the urban landscape. Does anyone know how this came about? pic.twitter.com/7Z7ZmtoMQr — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) August 14, 2025

Este comentario sobre la particularidad de esa ciudad —cuyas edificaciones están hechas en su mayoría con ladrillos de arcilla debido a la abundancia de esa roca sedimentaria en las laderas de Bogotá— se contrapone a las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien días atrás dijo que la metrópolis colombiana tenía altos índices de homicidios y que pertenecía a «los peores lugares de la tierra».

Finalmente, Landau escribió:

Quería dejar un poco de mí atrás, así que dejé pequeñas piedras de nuestro patio trasero en las lápidas con los nombres de mi familia. Llevé esas pequeñas piedras en los bolsillos de mi traje mientras asistía al funeral del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay esta mañana. Llevar piedras conmemorativas para mis propios abuelos mientras representaba a los EE. UU. en el funeral de un líder político extranjero realmente me hizo comprender el peso de la mortalidad, así como nuestra humanidad común. La vida humana es tan frágil y preciosa. (Con información de RT).