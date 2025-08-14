Ejército incauta 3,5 toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

–En la vía entre los municipios de Zaragoza y Cartago, en el Valle del cauca, tropas de la Tercera Brigada del Ejército incautaron 1.140 kilos de marihuana después de una persecución a un vehículo que intentó evadir el control militar.

Mientras tanto, en el municipio de Caicedonia, en el mismo departamento vallecaucano, fueron decomisados 2 mil 419 kilos de marihuana y capturado en flagrancia el conductor del vehículo en el cual se transportaba el alijo con destino al mercado internacional.

En total, se sacaron de la circulación 3,5 toneladas avaluadas en más de 4 mil millones de pesos, que no llegarán a los grupos armados ilegales y que afectarán de manera directa las economías ilícitas, destacó el comando del Ejército.

La droga, hallada dentro de ambos vehículos, fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

De otro lado, en la vereda La Tigrera, del municipio de Puerto Lleras, Meta, fue desmantelado laboratorio en el cual se encontraron 450 kilos de cocaína lista para ser distribuida.

La acción militar se cumplió en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante una operación conjunta, coordinada e interinstitucional, mediante inteligencia dominante de la Dirección Antinarcóticos de nuestra Policía Nacional y tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4 y del Batallón de Infantería N.° 21.

El laboratorio estaba compuesto por cuatro estructuras utilizadas para el procesamiento químico. Durante la operación se logró la incautación de:

450 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólido, listo para su distribución.

579 galones de cocaína en suspensión.

110 kilogramos de pasta base de cocaína sólida.

Abundantes insumos químicos y elementos empleados para el procesamiento.

Este resultado constituye un golpe directo a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en la región, evitando la producción y comercialización de droga hacia mercados internacionales, señaló el mando militar.