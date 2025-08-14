Ejército Nacional capturó al capo del narcotráfico alias el Chander pedido en extradición por la justicia de EE.UU

–Tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en la vereda Bahía Hondita de Uribia, La Guajira, a alias «el Chander», presunto cabecilla financiero y dinamizador del narcotráfico en esta región del caribe colombiano y solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos.

Según información de inteligencia, este sujeto es señalado de hacer parte de una organización criminal con alcance transnacional que realizaba el envío semanal de dos toneladas de estupefaciente desde La Guajira a Centroamérica y los Estados Unidos. Además, se le atribuyen alianzas criminales con integrantes del clan del golfo y otras organizaciones criminales similares.

Así mismo, estaría instrumentalizando resguardos indígenas para desarrollar su accionar criminal, donde disponía de una amplia red de informantes que lo alertaban de la presencia de las tropas y otras autoridades. Esta persona también estaría vinculada con el pago de altas sumas de dinero a individuos en sectores como, Punta Gallinas y Bahía Hondita, en la alta Guajira por información referente al narcotráfico.

Alias «el Chander» fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con su proceso de judicialización. A través de este contundente resultado operacional se logra afectar nuevamente las economías ilegales de los grupos delictivos que convergen en el país.