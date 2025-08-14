Trabajo sí hay: Postúlese virtualmente a 40 vacantes de auxiliares de tienda este 14 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 40 vacantes laborales de auxiliares de tienda y líderes de tienda con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera virtual hasta este jueves 14 de agosto de 2025 a la convocatoria de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ de trabajo en Bogotá

¿Eres amante de café? Esta convocatoria para trabajar en las tiendas de Juan Valdez es para ti. La oferta es para jóvenes.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Juan Valdez, ofrece 40 vacantes laborales para jóvenes con vacantes de auxiliares de tienda y líderes de tienda.

Experiencia Mínima requerida:

Auxiliares: desde 6 meses

Líderes: desde 1 año

Formación: Bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales. No necesitas curso de manipulación de alimentos: ¡la empresa lo asume!

Postúlate hasta hoy jueves 14 de agosto de 2025, ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

Conoce detalles de la convocatoria de ‘Talento Capital’ disponible este jueves 14 de agosto, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):



Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.