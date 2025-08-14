Todo listo para la cumbre de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump este viernes en Alaska

–El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, reveló el programa de la cumbre entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, que se celebrará este viernes 15 de agosto en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska, en la base militar Elmendorf-Richardson y cuyo tema central es Ucrania, aunque se tratarán otros de interés para las dos potencias.

Los preparativos para el encuentro ya han entrado en «la fase final»; todo se está llevando a cabo «de forma intensiva y se están resolviendo numerosos problemas técnicos, incluida la cuestión de los visados», precisó Ushakov.

El encuentro iniciará a las 11:30 hora local (22:30 hora de Moscú) con una conversación entre los mandatarios, que se llevará a cabo en formato cara a cara con la participación de traductores.

Luego, las negociaciones se realizarán entre delegaciones. Después, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. Los dos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta tras las negociaciones.

A las negociaciones asistirán cinco miembros de la delegación de cada parte. Por Rusia participarán el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el propio Ushakov, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

La composición de la delegación estadounidense también se ha determinado, pero, como señaló el asesor de Putin, sería más correcto que la parte estadounidense la anunciara.

Antes de la reunión, Putin y Trump pronunciarán un breve discurso. El tema central de la cumbre será la resolución de la crisis ucraniana, teniendo en cuenta también las conversaciones que se mantuvieron en el Kremlin entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. «Naturalmente, también se abordarán cuestiones más amplias para garantizar la paz y la seguridad, así como los problemas internacionales y regionales más urgentes y actuales», señaló Ushakov.

Por ejemplo, se abordarán temas económicos, ya que «Rusia y Estados Unidos poseen un enorme y, hasta ahora, desaprovechado potencial de cooperación» en el ámbito comercial.

La duración de cada intercambio entre los líderes «dependerá del desarrollo de la discusión». El carácter que se le imprimirá a las conversaciones será de negocios. «Tendrán un carácter empresarial y, naturalmente, todos tenemos una actitud de negocios ante todo», señaló Ushakov.

La delegación rusa volará de Alaska a Rusia inmediatamente después de la cumbre. Ushakov aseguró que la reunión se llevará a cabo en un lugar de «gran importancia histórica». «Cerca de la base militar donde se llevarán a cabo las negociaciones, en un cementerio conmemorativo están enterrados 9 pilotos soviéticos, así como dos militares y dos civiles que murieron entre 1942 y 1945, durante el traslado de aviones a la URSS desde EE.UU. en el marco del programa de Préstamo y Arriendo», detalló el funcionario. (Información RT).