Bogotá se prepara para vivir el fin de semana 24/7: 15, 16 y 17 de agosto
Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes.
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vivimos la intensidad del fin de semana. Por eso te contamos que, con arte, música y creatividad, Bogotá le da la bienvenida a un fin de semana 24/7 vibrante: este 15, 16 y 17 de agosto: la ciudad se prepara para recibir a locales y visitantes con más de 50 actividades culturales en seis de sus Distritos Creativos. ¡Actividades con entrada libre!
Te presentamos toda la programación para que te agendes y asistas con familia y amigos:
Distrito Creativo La Candelaria – Santa Fe
Concierto de Apertura con Esteban Sterling: house y funk en vivo para encender el viaje artístico.
- Hora: 1:00 p. m. – 2:00 p. m.
- Lugar: Plazoleta del Edificio Mario Laserna (Universidad de los Andes).
- Estación 1: Despertar Sonoro.
Carnavalito y Exposición: «Insectos, Tesoros en Peligro«: niños disfrazados de insectos, mensajes ecológicos y muestra educativa sobre especies en peligro.
- Hora: 3:30 p. m. – 5:30 p. m.
- Lugar: Equipamiento de la Universidad de los Andes (Centro Cívico).
- Estación 2: Corazón Ecológico.
Concierto de Cierre “Al Unísono”: bandas universitarias emergentes en un show nocturno de rock y fusiones urbanas.
- Hora: 6:00 p. m. – 12:00 a. m.
- Lugar: Plazoleta de City U.
- Estación 3: Grito de Futuro.
Distrito Creativo Teusaquillo
Exposición “El mundo cae, cae, cae” de Elkin Salamanca: una instalación poética que explora la nostalgia, la extinción y la evasión de la realidad a través de metáforas visuales.
- Hora: 6:00 p. m. – 8:00 p. m.
- Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia.
Presentación musical: Agrupación «Sabor Latino«: un momento musical para complementar la experiencia artística con sabor y ritmo.
- Hora: 7:00 p. m.
- Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia.
16 de agosto Distrito Creativo La Candelaria Santa Fe
Recorrido de Galerías: Treparia Kiki Cultural.
- Hora: 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
- Dirección: Galería Reemplazo – Cra 9 #10-13.
El Parche Artist Residency.
- Hora: 4:00 p. m. a 4:30 p. m.
- Lugar: Cra 9 #22-87.
Graffito + Terraza Pasteur.
- Hora: 4:45 p. m. a 5:15 p. m.
- Lugar: Cra 7 #24-83.
Cierre especial: Performance en vivo, muestra de artes plásticas y un sancocho comunitario performativo junto a la comunidad LGBTIQ+, trans y drag.
- Lugar: La Piel Roja – Trasversal 6 # 27- 57.
- Hora: 4:00 p. m.
Distrito Creativo Centro Internacional Micrófono abierto en NC Arte: “Los objetos perdidos”: la Galería NC Arte abre las puertas de su sala educativa para una experiencia única de storytelling.
- Hora: 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
- Lugar: Galería NC Arte – Sala Educativa.
El Callejón de los Abrazos y la Plazoleta del Jaguar se llenan de arte y cultura.
- Hora: Desde las 3:00 p. m.
- Lugar: Callejón de los Abrazos y Plazoleta del Jaguar (Diagonal 30A #5).
A Ritmo de Colmena, 4:00 p. m. Mujeres adultas mayores que, con danza y tradición, mantienen viva la cultura comunitaria.
- Sello Rayado, 5:30 p. m. Colectivo que enciende la alegría con salsa, ritmos cubanos y música tropical.
- Son Capital, 7:00 p. m. Orquesta que rinde tributo a los grandes de la salsa: La Sonora Ponceña, El Gran Combo y muchos más.
Distrito Creativo Diverso La Playa Activa tu Distrito – La Playa en Red: llega una jornada única para vivir la cultura de noche en el Distrito Creativo Diverso La Playa, a través de 9 espacios entre teatros, bares, centros culturales y venues.
Cine Club El Muro – La Tavola Santa.
- Hora: 4:00 p. m.
- Lugar: Cl. 55 #10-25
Power The Mov THE MOV
- Hora: 5:00 p. m.
- Lugar: Calle 60, Ak 7.
Ragweed Smoke.
- Hora: 5:00 p. m.
- Lugar: Cl. 58 #13-40.
Artestudio.
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: Cra. 8b #57-32.
Cr3w House.
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: Cra. 10 #54a-72.
Lucky Bar.
- Hora: 7:00 p. m.
- Lugar: Cl. 59 #13-35.
Franja cultural – La Tavola Santa.
- Hora: 7:00 p. m.
- Lugar: Cl. 55 #10-25.
La Sucursal.
- Hora: 9:00 p. m.
- Lugar: Cl. 59 #13-32.
Latino Power.
- Hora: 10:00 p. m.
- Lugar: Cl. 58 #13-88.
Distrito Creativo San Felipe
¡San Felipe Suena! Por primera vez, la Asociación de Artistas de San Felipe reúne una selección de sus creadores celebrando la diversidad, los estilos y los lenguajes artísticos que hacen de este barrio un referente cultural de Bogotá.
Escenario Móvil – San Felipe – sábado 16 y domingo 17 de agosto.
- 2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Colisiones Cósmicas.
- 3:00 p. m. – 3:45 p. m. | DJ Set Vinyl – Rik Salgado.
- 4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Horacio Tavera.
- 5:15 p. m. – 6:15 p. m. | Likmi.
- 6:30 p. m. – 7:30 p. m. | Raspina and Dragons.
Escenarios alternos – San Felipe
Sábado 16 y domingo 17 de agosto.
Casa Tertulia – Carrera 22 # 74-07.
- 7:00 p. m. a 8:00 p. m. | Dj Sacff.
- 8:30 p. m. a 10:30 p. m. | Dj Pantera.
Solomon’s – Calle 74 # 20C – 19, Local 6.
- 2:00 p. m. a 3:00 p. m. | Artista Pertuz.
- 9:00 p. m. a 10:00 p. m. | Dj Lik mi.
High house – Calle 75a #20c-12.
- 6:00 p. m. a 7:00 p. m. | Dj Oscar.
- 7:00 p. m. a 8:00 p. m. | Dj pyscho.
Distrito Creativo Usaquén
Circuito Musical Usaquén: Vive el Ritmo de la Cultura Local: un epicentro de arte, música y vida nocturna.
Villegas Música: abrimos la noche con una puesta en escena de pop e instrumentales que llenarán de magia y creatividad el mercado nocturno.
- Hora: 7:00 p. m. – 8:30 p. m.
- Lugar: Carrera 6 #121-10.
Rey Mostaza: cerramos con una velada vibrante al ritmo del soul, funk y rock instrumental, perfecta para conectarnos con la energía de Usaquén bajo las estrellas.
- Hora: 8:30 p. m. – 10:00 p. m.
- Lugar: Carrera 6 #121-10.
17 de agosto
Distrito Creativo San Felipe
Escenarios alternos – San Felipe – sábado 16 y domingo 17 de agosto.
- 1:00 – 1:45 p. m. | Mantras, cuencos y sonidos – Lik Mi.
- 2:00 – 2:45 p. m. | Marimba de Chonta – Iber del Pacífico.
- 3:00 – 3:45 p. m. | Casa Plástica – Usted no me despide, yo renuncio.
- 4:00 – 5:00 p. m. | Ciudadano Z.
- 5:00 – 6:00 p. m. | DJ PuraBulla.