Bogotá se prepara para vivir el fin de semana 24/7: 15, 16 y 17 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vivimos la intensidad del fin de semana. Por eso te contamos que, con arte, música y creatividad, Bogotá le da la bienvenida a un fin de semana 24/7 vibrante: este 15, 16 y 17 de agosto: la ciudad se prepara para recibir a locales y visitantes con más de 50 actividades culturales en seis de sus Distritos Creativos. ¡Actividades con entrada libre!

Te presentamos toda la programación para que te agendes y asistas con familia y amigos:

Distrito Creativo La Candelaria – Santa Fe

Concierto de Apertura con Esteban Sterling: house y funk en vivo para encender el viaje artístico.

Hora: 1:00 p. m. – 2:00 p. m.

1:00 p. m. – 2:00 p. m. Lugar: Plazoleta del Edificio Mario Laserna (Universidad de los Andes).

Plazoleta del Edificio Mario Laserna (Universidad de los Andes). Estación 1: Despertar Sonoro.

Carnavalito y Exposición: «Insectos, Tesoros en Peligro«: niños disfrazados de insectos, mensajes ecológicos y muestra educativa sobre especies en peligro.

Hora: 3:30 p. m. – 5:30 p. m.

3:30 p. m. – 5:30 p. m. Lugar: Equipamiento de la Universidad de los Andes (Centro Cívico).

Equipamiento de la Universidad de los Andes (Centro Cívico). Estación 2: Corazón Ecológico.

Concierto de Cierre “Al Unísono”: bandas universitarias emergentes en un show nocturno de rock y fusiones urbanas.

Hora: 6:00 p. m. – 12:00 a. m.

6:00 p. m. – 12:00 a. m. Lugar: Plazoleta de City U.

Plazoleta de City U. Estación 3: Grito de Futuro.

Distrito Creativo Teusaquillo

Exposición “El mundo cae, cae, cae” de Elkin Salamanca: una instalación poética que explora la nostalgia, la extinción y la evasión de la realidad a través de metáforas visuales.

Hora: 6:00 p. m. – 8:00 p. m.

6:00 p. m. – 8:00 p. m. Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia.

Presentación musical: Agrupación «Sabor Latino«: un momento musical para complementar la experiencia artística con sabor y ritmo.

Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Galería Universidad Católica de Colombia.

16 de agosto Distrito Creativo La Candelaria Santa Fe

Recorrido de Galerías: Treparia Kiki Cultural.

Hora: 3:00 p. m. a 3:30 p. m.

3:00 p. m. a 3:30 p. m. Dirección: Galería Reemplazo – Cra 9 #10-13.

El Parche Artist Residency.

Hora: 4:00 p. m. a 4:30 p. m.

4:00 p. m. a 4:30 p. m. Lugar: Cra 9 #22-87.

Graffito + Terraza Pasteur.

Hora: 4:45 p. m. a 5:15 p. m.

4:45 p. m. a 5:15 p. m. Lugar: Cra 7 #24-83.

Cierre especial: Performance en vivo, muestra de artes plásticas y un sancocho comunitario performativo junto a la comunidad LGBTIQ+, trans y drag.

Lugar: La Piel Roja – Trasversal 6 # 27- 57.

La Piel Roja – Trasversal 6 # 27- 57. Hora: 4:00 p. m.

Distrito Creativo Centro Internacional Micrófono abierto en NC Arte: “Los objetos perdidos”: la Galería NC Arte abre las puertas de su sala educativa para una experiencia única de storytelling.

Hora: 5:00 p. m. – 7:00 p. m.

5:00 p. m. – 7:00 p. m. Lugar: Galería NC Arte – Sala Educativa.

El Callejón de los Abrazos y la Plazoleta del Jaguar se llenan de arte y cultura.

Hora: Desde las 3:00 p. m.

Desde las 3:00 p. m. Lugar: Callejón de los Abrazos y Plazoleta del Jaguar (Diagonal 30A #5).

A Ritmo de Colmena, 4:00 p. m. Mujeres adultas mayores que, con danza y tradición, mantienen viva la cultura comunitaria.

Sello Rayado, 5:30 p. m. Colectivo que enciende la alegría con salsa, ritmos cubanos y música tropical.

Son Capital, 7:00 p. m. Orquesta que rinde tributo a los grandes de la salsa: La Sonora Ponceña, El Gran Combo y muchos más.

Distrito Creativo Diverso La Playa Activa tu Distrito – La Playa en Red: llega una jornada única para vivir la cultura de noche en el Distrito Creativo Diverso La Playa, a través de 9 espacios entre teatros, bares, centros culturales y venues.

Cine Club El Muro – La Tavola Santa.

Hora : 4:00 p. m.

: 4:00 p. m. Lugar: Cl. 55 #10-25

Power The Mov THE MOV

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Calle 60, Ak 7.

Ragweed Smoke.

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Cl. 58 #13-40.

Artestudio.

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Cra. 8b #57-32.

Cr3w House.

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Cra. 10 #54a-72.

Lucky Bar.

Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Cl. 59 #13-35.

Franja cultural – La Tavola Santa.

Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Cl. 55 #10-25.

La Sucursal.

Hora: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Lugar: Cl. 59 #13-32.

Latino Power.

Hora: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Lugar: Cl. 58 #13-88.

Distrito Creativo San Felipe

¡San Felipe Suena! Por primera vez, la Asociación de Artistas de San Felipe reúne una selección de sus creadores celebrando la diversidad, los estilos y los lenguajes artísticos que hacen de este barrio un referente cultural de Bogotá.

Escenario Móvil – San Felipe – sábado 16 y domingo 17 de agosto.

2:00 p. m. – 2:45 p. m. | Colisiones Cósmicas.

3:00 p. m. – 3:45 p. m. | DJ Set Vinyl – Rik Salgado.

4:00 p. m. – 4:45 p. m. | Horacio Tavera.

5:15 p. m. – 6:15 p. m. | Likmi.

6:30 p. m. – 7:30 p. m. | Raspina and Dragons.

Escenarios alternos – San Felipe

Sábado 16 y domingo 17 de agosto.

Casa Tertulia – Carrera 22 # 74-07.

7:00 p. m. a 8:00 p. m. | Dj Sacff.

8:30 p. m. a 10:30 p. m. | Dj Pantera.

Solomon’s – Calle 74 # 20C – 19, Local 6.

2:00 p. m. a 3:00 p. m. | Artista Pertuz.

9:00 p. m. a 10:00 p. m. | Dj Lik mi.

High house – Calle 75a #20c-12.

6:00 p. m. a 7:00 p. m. | Dj Oscar.

7:00 p. m. a 8:00 p. m. | Dj pyscho.

Distrito Creativo Usaquén

Circuito Musical Usaquén: Vive el Ritmo de la Cultura Local: un epicentro de arte, música y vida nocturna.

Villegas Música: abrimos la noche con una puesta en escena de pop e instrumentales que llenarán de magia y creatividad el mercado nocturno.

Hora: 7:00 p. m. – 8:30 p. m.

7:00 p. m. – 8:30 p. m. Lugar: Carrera 6 #121-10.

Rey Mostaza: cerramos con una velada vibrante al ritmo del soul, funk y rock instrumental, perfecta para conectarnos con la energía de Usaquén bajo las estrellas.

Hora: 8:30 p. m. – 10:00 p. m.

8:30 p. m. – 10:00 p. m. Lugar: Carrera 6 #121-10.

17 de agosto

Distrito Creativo San Felipe

Escenarios alternos – San Felipe – sábado 16 y domingo 17 de agosto.