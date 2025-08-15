Cortes de luz este sábado 16 de agosto de 2025 en Bogotá y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 16 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Mosquera, Cundinamarca-

Localidad de Fontibón

Barrio La Esperanza Norte. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 7:00 p. m. del 16/08/25 a las 6:00 a. m. del 17/08/25.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 0 este a carrera 4 este entre calle 25 a calle 27 – Desde las 4:30 p. m. a las 7:30 p. m.

Barrio La Macarena. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30 – Desde las 4:30 p. m. a las 7:30 p. m.

Barrio Las Aguas. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24 – Desde las 4:30 p. m. a las 7:30 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 3 a carrera 6 entre calle 20 a calle 27 – Desde las 4:30 p. m. a las 7:30 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 2 a carrera 7 entre calle 24 sur a calle 28 sur – Desde las 04:30 p. m. a las 7:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la carrera 110 a carrera 114 entre calle 141 a calle 144 – Desde las 8:15 a. m. a las 5:30 p. m.

Barrio Santa Rita de Suba. De la carrera 150 a carrera 152 entre calle 138 a calle 140 – Desde las 8:00 a. m. a las 0:00 p. m.

Barrio Suba Naranjos. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 128 a calle 130 – Desde las 8:30 a. m. a las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera

De la calle 2 a calle 4 entre carrera 1 este a carrera 3 este. Desde las 8:00 a. m. a las 12:00 p. m.