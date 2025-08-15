Concierto gratis en El Campín este 16 de agosto: Festival de la Solidaridad

Foto: Fundación Solidaridad por Colombia.

La Caminata de la Solidaridad celebra 50 años de trabajo por Colombia, en el marco de la conmemoración realizará el Festival de la Solidaridad o concierto gratis, que invita a todos a participar y unirse para apoyar a los más de 6.000 colombianos que cada año reciben el respaldo de la Fundación Solidaridad por Colombia, y así seguir construyendo juntos un país más justo y solidario. Este evento o concierto se realiza este sábado 16 de agosto de 2025 en el estadio El Campín desde las 2:00 p. m. ¡Asiste gratis!

La edición 2025 marca una transformación integral del evento para honrar el legado de Nydia Quintero Turbay (1931–2025), creadora de la fundación y pionera de la Caminata desde 1979. El concierto es completamente GRATiS, las boletas tiene numeración por ubicación, pero el ingreso es por orden de llegada hasta completar el aforo.

Artistas invitados al concierto gratis de Solidaridad por Colombia?

El concierto de Solidaridad por Colombia contará con un impresionante cartel de artistas que unirán sus voces y talentos por una noble causa. La lista incluye a destacados nombres de la música colombiana:

Pipe Bueno.

Martina la Peligrosa

La 33.

Hombres a la Plancha.

Pasabordo.

Miguel Bueno.

Nico Hernández.

Entre otros.

¿Cómo adquirir la entrada al concierto gratis de Solidaridad por Colombia?

La entrada la puedes adquirir registrandote en el siguiente enlace de inscripción. Las boletas se pueden recoger hasta hoy jueves 14 de agosto en la carrera 11 # 94-02, edificio Centro de Negocios Manhattan.

Los artistas confirmados en la siguiente publicación de la Fundación Solidaridad por Colombia:

¿Qué puedo y no puedo llevar al concierto?

Permitido

Morral pequeño / canguro

Bloqueador solar

Gorras o sombreros

Gafas de sol

Celular y power bank

Impermeables ligeros (tipo poncho)

No permitido