Prepárese y viva este puente festivo los parques y escenarios al aire de Bogotá

Foto: IDRD

Con el objetivo de promover la recreación, la actividad física y la integración familiar, los parques administradas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) estarán disponibles para el disfrute de toda la ciudadanía este sábado 16, domingo 17 y lunes festivo 18 de agosto de 2025. Las instalaciones operarán en sus horarios habituales, garantizando espacios seguros y adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el descanso en familia.

Los parques metropolitanos, zonales y vecinales ofrecen alternativas para todos los gustos: desde caminatas alrededor de los lagos, picnic en zonas arborizadas, hasta la práctica de deportes como fútbol, baloncesto, patinaje y ciclismo. También hay áreas infantiles y espacios para ejercitarse al aire libre de forma segura y gratuita.

La oferta incluye parques icónicos como el Simón Bolívar, el El Tunal, el Timiza, la Biblioteca Virgilio Barco y el parque de Los Novios, entre otros, que contarán con servicios de vigilancia, aseo y programación especial para los visitantes.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recuerda que estas instalaciones son patrimonio de la ciudad y su uso responsable contribuye a su cuidado. La invitación es a planear la visita en familia o con amigos, llevar hidratación, ropa cómoda y muchas ganas de vivir el puente festivo con naturaleza, deporte y alegría.