Concierto: The Swinging Brothers en Bogotá este 15 de agosto

Foto: Idartes

En el marco de la conmemoración del cumpleaños número 487 de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES entregarán a la ciudad una serie de regalos y actividades artísticas, que fortalecen la iniciativa de garantizar el acceso al arte y los procesos formativos en distintos territorios de la capital. ¡Entrada con costo!

Este 15 de agosto de 2025, disfruta de Swinging Brothers una agrupación que revive con frescura y energía el espíritu del swing de los años 20, 30 y 40.

Su propuesta combina el conocimiento profundo del estilo con la visión personal de cada integrante, dando como resultado una reinterpretación auténtica y cautivadora que respeta los cánones del jazz tradicional. Con una puesta en escena dinámica y genuina, esta agrupación trae de vuelta la elegancia, el ritmo y la vitalidad de la época dorada del jazz.