Resultados en materia de seguridad del 11 al 15 de agosto en Bogotá

Conoce los diferentes operativos de inteligencia y despliegue de las autoridades en Bogotá entre el 11 al 15 de agosto de 2025 bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, que permitieron que se lograran importantes resultados en seguridad y dar golpes a las estructuras criminales dedicadas al hurto, tráfico de estupefacientes y estafa.

1. Cayeron ‘Llamas’ y ‘El Chamo’, integrantes de red que vendía droga en Bogotá

¡En Bogotá luchamos contra la venta de estupefacientes! En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados alias ‘Llamas’ y alias ‘El Chamo’, los dos últimos integrantes de la estructura criminal ‘Los Tigres’, desarticulada en diciembre del año pasado.

Ambos delincuentes, quienes tenían orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, porte y tráfico de estupefacientes, habían salido del país. Sin embargo, regresaron y retomaron sus actividades delictivas en el mismo sector de injerencia: la Carrera Séptima con Calle 13, en el centro de Bogotá.

2. Dos personas tendrán que responder por tráfico de estupefacientes en Chapinero

En el marco de un operativo de inspección, vigilancia y control a establecimientos de venta y consumo de licor liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, encontraron a dos personas que tenían en su poder varias dosis de tusi afuera de un local en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero.

En medio de la intervención, el grupo élite de la Policía se dio cuenta de la actitud nerviosa de un hombre que se encontraba afuera de un local. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó deshacerse de un paquete que tenía en sus manos, entregándoselo de manera rápida y disimulada a la mujer que lo acompañaba, con la aparente intención de pasar inadvertido.

3. Cayó banda criminal que robó taxi y planeaba hurtar vehículos al sur de Bogotá

uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al CAI San Jorge, detuvieron a tres hombres de 19, 25 y 30 años, señalados de integrar una estructura criminal dedicada al hurto de personas, automotores y conductores de taxi al sur de Bogotá.

Uniformados que se movilizaban en patrulla de la Policía de Bogotá, observaron un taxi que había sido reportado como hurtado y luego fue utilizado por estas personas para robar un automotor en el barrio San Jorge Sur mediante intimidación con arma de fuego.

4. Hombre tendrá que responder por agredir a su compañera sentimental en Bogotá

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 19 años por agredir a su pareja sentimental frente a su hijo de seis meses en el barrio Cerro Norte de la localidad de Usaquén. Los hechos ocurrieron en el barrio Cerro Norte de la localidad de Usaquén, cuando uniformados de la Policía de Bogotá adscritos al CAI Villa Nidia atendieron un llamado de la comunidad sobre la calle 160 C, donde reportaron una agresión hacia una mujer dentro de una vivienda por parte de su pareja.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de Violencia Intrafamiliar y un juez de la república dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

5. Desarticuladas dos células del ‘Tren de Aragua’ por tráfico de estupefacientes

¡Bogotá continúa efectuando duros golpes al crimen organizado trasnacional! Es por eso que, en el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá desarticularon dos células del ‘Tren de Aragua’ dedicadas a la venta de estupefacientes en el Parque Los Hippies en Chapinero y a extorsionar a comerciantes mediante peticiones de dinero a través de amenazas en Bosa y Kennedy.

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), lograron en total la captura de nueve delincuentes, cinco de ellos integrantes directos del ‘Tren de Aragua’.