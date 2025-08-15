Llegan los servicios sociales a los pagadiarios de San Bernardo

Foto: Secretaría de Integración Social

Con una oferta institucional, el Distrito llegó por primera vez a caracterizar y encuestar a los habitantes de los pagadiarios del barrio San Bernardo, de la localidad de Santa Fe. Este análisis se realizó en el marco de la Estrategia en Pagadiarios, ya que en este sector se han identificado cerca de 60 inmuebles tipo inquilinato.

La jornada empezó pasadas las 7 de la mañana, en la carrera 12 con calle 1, con una intervención integral y social a los habitantes de tres pagadiarios, en la que se dio prioridad a las acciones preventivas para la población que se encuentra en formas extremas de exclusión y con vulneración de derechos. Asistieron y ofertaron sus servicios las secretarías de Salud, Planeación y Educación.

“Hoy estamos haciendo algo muy importante con la intervención integral al sector de San Bernardo. Ingresamos a hacer las encuestas de caracterización en las residencias tipo pagadiario y para nosotros es muy importante porque queremos complementar todas esas acciones que hemos venido realizando aquí en el sector con esta oferta integral. Esperamos que San Bernardo pase de ser ese epicentro de exclusión a un polo de inclusión social”, destacó Juliana Sánchez, secretaria (e) de Integración Social.

Por su parte, Carlos Mantilla, residente de uno de estos inmuebles, aseguró que “con estas acciones vemos que la Alcaldía se preocupa por las necesidades de la ciudadanía tanto colombiana como extranjera. Por ejemplo, a mí los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud me hicieron un chequeo médico y esto es importante porque uno no sabe cómo está de salud y, en muchos casos, por la falta de recursos económicos, no es fácil ir al médico”.

Carlos Alberto Castañeda, subsecretario de Políticas Públicas y Planeación Social y Económica de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), manifestó que “desde la primera fase de pagadiarios, las secretarías de Integración Social, Planeación, Salud y Educación venimos desarrollando esa estrategia para vincular a las personas que habían sido excluidas de los programas sociales y hoy ingresamos al barrio San Bernardo, que no habíamos podido abordar en la primera fase y sabemos que aquí hay muchas personas con carencias y que están siendo excluidas, así que buscamos incluirlas en la oferta social”.

Cifras de la Estrategia en Pagadiarios

Desde noviembre de 2024 y en el marco de la Estrategia en Pagadiarios de las fases I y II se han caracterizado 318 inmuebles y más de 5.000 personas.

Atenciones: