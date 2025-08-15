    • Bogotá

    Este 15 de agosto vence el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025

    La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para la presentación y pago correspondiente al tercer bimestre de 2025 (marzo y abril) vence este viernes 15 de agosto de 2025.

    Para evitar sanciones e intereses por mora, los ciudadanos deben cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido. Se invita a los contribuyentes a realizar el proceso de manera ágil y segura, a través de los canales virtuales oficiales.

    ¿Quiénes deben declarar y pagar?

    • Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($18.402.415), están obligados a declarar ICA de manera bimestral durante 2025.
    • Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025. Gracias a este aporte, la ciudad puede modernizar su Cuerpo Oficial de Bomberos, además de construir una nueva estación para la atención de emergencias y rescates.
    • Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % en el ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea. Actualmente, más de 33.000 jóvenes de Bogotá se ven beneficiados.

    «Invitamos a todos los contribuyentes de Bogotá, obligados a declarar y pagar el impuesto ICA del tercer bimestre de 2025, a que realicen estos trámites antes del próximo viernes 15 de agosto. De esta forma evitan sanciones e intereses. Estar al día con Bogotá vale la pena». Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá.

    ¿Cómo realizar la declaración y el pago?

    Los contribuyentes deben acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’ y hacer clic en ‘ICA – ReteICA’. Desde allí, ingresarán a la oficina virtual donde podrán realizar el trámite de manera electrónica.

    Evite fraudes y costos adicionales

    La Secretaría de Hacienda hace un llamado especial a los contribuyentes para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, recordando que estos son gratuitos y no requieren intermediarios.

    Para más información, los ciudadanos pueden visitar la página web www.haciendabogota.gov.co o comunicarse con los canales oficiales de atención al contribuyente.

    • Portal web: www.haciendabogota.gov.co
    • Puntos de Atención Especializada en Usaquén y el centro comercial Plaza de las Américas.
    • Red CADE de Bogotá en ocho puntos estratégicos de la ciudad.

