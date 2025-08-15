Este domingo 17 de agosto: Carrera de la Solidaridad por Colombia en Bogotá

Foto: Fundación Solidaridad por Colombia.

La Fundación Solidaridad por Colombia cumple 50 años de existencia y celebrará del 15 al 17 de agosto de 2025 la evolución de la tradicional Caminata por la Solidaridad, en una edición con un formato renovado que incluye Feria, Festival y Carrera, y mantendrá viva la misión de transformar vidas, brindar oportunidades y construir un país más incluyente.

La Carrera de la Solidaridad se llevará a cabo el domingo 17 de agosto de 2025 en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El evento iniciará desde un nuevo circuito con punto de salida en el estadio El Campín en la calle 63 # 59A-06 desde las 7:00 a. m.

El evento deportivo de la la Carrera de la Solidaridad tendrá tres categorías para todos los niveles:

3K Familiar.

5K Recreativo.

10K Competitivo.

En la siguiente publicación de la Fundación Solidaridad por Colombia, más información del cronograma de actividades de la carrera.:

Con la inscripción los participantes apoyan a más de 6.000 colombianos en situación de vulnerabilidad y estarán apadrinando directamente a niños con un día de atención integral:

3K: 5 niños

5K: 7 niños

10K: 10 niños

La inscripción al evento incluye camiseta oficial, tula conmemorativa, número de corredor, medalla de participación, certificado digital, puntos de hidratación, fruta al finalizar y asistencia médica y primeros auxilios.

Los kits serán entregados en el Estadio El Campín:

Viernes, 15 de agosto de 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

8:00 a. m. – 7:00 p. m. Sábado, 16 de agosto de 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Las categorías competitivas serán premiadas en un evento especial días después. La inscripción a la carrera se puede realizar por medio de la página web diligenciando la información del formulario en los campos requeridos. La Caminata de la Solidaridad espera que este año sea el inicio de una nueva etapa, manteniendo vigente el espíritu de ayuda mutua y que siga el legado por muchos años más.