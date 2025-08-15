Nueva estación temporal reemplaza la Calle 57 entra en funcionamiento desde este 16 de agosto

Foto: Transmilenio S.A.

Con el fin de permitir la continuidad de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, a partir de este sábado 16 de agosto, la estación Temporal Calle 57, en la troncal Caracas Centro, inicia operación y nuestra comunidad usuaria tendrá a disposición los mismos 16 servicios que usaba en la estación original Calle 57.

Esta será la segunda estación temporal diseñada para garantizar el acceso al transporte público por la avenida Caracas mientras avanza la construcción de la Línea 1 del Metro, un sueño de Bogotá y que responde a un compromiso del Alcalde Carlos Fernando Galán, demostrando que ¡Aquí sí pasa!

La estación temporal recibirá los mismos servicios: ruta fácil 6 y 8 (en ambos sentidos) A61, C15, H15, D24, H75, F61, B23, J24, B74, J74, B75 y K23. Las estaciones Calle 45 – American School Way y Flores – Areandina continúan operando con normalidad.

Entre tanto, TransMiZonal cuenta con cerca de 32 rutas que operan en nueve paraderos aledaños a la estación temporal Calle 57, específicamente en la carrera 13 y la calle 57.

Los 7 tips para un viaje más seguro y cómodo en la estación temporal:

No bloquees la circulación No empujes Respeta las filas Deja salir primero antes de abordar el bus Aborda el bus rápidamente y no bloquees las puertas si tu ruta no ha llegado Cuando abordes el bus, circula hacia el interior y deja entrar a los demás pasajeros Planea tu viaje y recarga con tu tarjeta tullave antes de llegar a la estación

“La operación de la estación Temporal Calle 57 garantiza el servicio de TransMilenio en este sector y permite que las obras del Metro de Bogotá avancen. Gracias al esfuerzo y comprensión de nuestra comunidad usuaria y al trabajo de nuestro equipo buscamos mejorar la experiencia de viaje de todos para un transporte público de calidad”, dijo la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz.

Para orientar e informar a la ciudadanía que tradicionalmente usa la estación Calle 57, el equipo de atención en vía guiará a los usuarios con toda la información pertinente sobre rutas, horarios y demás alternativas.

Adicionalmente, les recordamos a los más de cuatro millones de usuarios que pueden conocer todas las alternativas, próximos ajustes por las obras del metro y planear sus viajes en la página web https://bit.ly/3JcprdB, en donde también podrán verificar los puntos de parada, horarios y días de operación de las diferentes rutas.