Petro anuncia que solicitará a Nicaragua la entrega del exdirector del Dapre Carlos Ramón González

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes sobre el prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, implicado en el sonado escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El jefe del Estado notificó que «la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González», y que «se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país».

En otro mensaje, el primer mandatario desmintió versiones periodísticas, según las cuales la Embajada de Colombia en ese país centroamericano supuestamente habría tramitado la renovación de dicha residencia el 21 de mayo de este año.

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González», precisó.

De otro lado, en un nuevo mensaje, el jefe de Estado respondió a las acusaciones de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre este tema.

“Señora, deje de insultar. Carlos Ramón Gonzáles era el presidente de su partido político. Con él hizo todas sus campañas electorales.

“En esa condición entró al gobierno. Casi todas las personas implicadas en la corrupción introducida a mi gobierno vienen de su núcleo político, con excepción de Olmedo.

“Sé que la corrupción atraviesa todos los estamentos de la sociedad, y que también en el que era su partido hay gente muy valiosa, pero la señora (Sandra) Ortiz y el señor Carlos Ramón (González) entraron en su condición de militantes de, en ese momento, su partido.

“El señor Iván Name, que es un rabioso opositor mío, como usted, también pertenece al que era su partido. Al parecer parte de los recursos robados a mi gobierno y al pueblo fueron a la campaña de elecciones locales del señor Iván Name en su partido. ?

“El senador Freddy Muñoz, a quien nombré en la Embajada de Nicaragua, después de una gran persecución contra él por parte de las mafias de Bello, ha dicho que no tramitó ninguna residencia para Carlos Ramón, tampoco el gobierno nacional. Y yo mismo solicitaré su reintegro al país».?