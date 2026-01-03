    • Internacional

    NUEVO VIDEO de Maduro y de su esposa tras ser capturados por EE.UU.

    –Un nuevo video muestra al presidente venezolano, Nicolás Maduro, caminando esposado bajo la custodia de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA). El mandatario, que cojea ostensiblemente, saluda en inglés a los agentes y les desea un feliz Año Nuevo. A su lado aparece por primera vez su esposa, Cilia Flores, también esposada, quien en un momento dado sonrie.


