Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este 15 y 16 de agosto

La Filarmónica de Bogotá, dirigida por su titular Joachim Gustafsson, y con la participación de la mezzosoprano Ksenia Leonidova (Rusia) y el tenor Xavier Moreno tendrán a cargo esta obra de Gustav Mahler, considerada su creación más personal y profunda.

Viernes 15 de agosto de 2025 – Mahler La canción de la tierra

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: viernes 15 de agosto de 2025

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 16 de agosto de 2025 – Mahler La canción de la tierra Concierto en memoria de Helena Posada de Salazar, primera secretaria de la Fundación Filarmónica Colombiana

Ksenia Leonidova, mezzosoprano y contralto (Rusia)

Crédito: Archivo de la artista

La mezzosoprano rusa radicada en Salzburgo se graduó con distinción en el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú en la asignatura del maestro Zurab Sotkilava y en la Universität Mozarteum Salzburg con Mario Díaz. Aunque también obtuvo importantes aprendizajes en las clases de Elena Obraztsova.

Ha interpretado papeles como Carmen en “Carmen” de Bizet, Lucrecia en “El rapto de Lucrecia” de Britten, Maddalena en “Rigoletto” de Verdi, Suzuki en “Madama Butterfly” de Puccini, Lyubasha en “La novia del zar” de Rimsky-Korsakov, Olga en “Eugene Onegin” de Chaikovski, Waltraute y Schwertleite en “Die Walküre” (“La Valquiria”) de Wagner.

Además, ha actuado con directores como Kent Nagano, Michael Güttler, Gennady Rozhdestvensky, Giuseppe Sabbatini, Saulius Sondeckis, Daniel Cohen, Marcus Bosch, Volker Hiemeyer, Gernot Sahler, Kai Röhrig, Andrea Fournier y Andrea Sanguineti, entre muchos otros.

Xavier Moreno, tenor (España)

Crédito: Archivo de la artista

Es reconocido internacionalmente por su intensidad dramática, versatilidad vocal y una imponente presencia escénica. Es invitado frecuente a importantes teatros de ópera de Europa, Asia y Latinoamérica. Nacido en Barcelona, ??estudió canto y piano en el Conservatorio Superior del Liceu, donde se graduó con honores.

Su carrera internacional lo ha llevado a muchos de los escenarios de ópera más importantes del mundo, como la Ópera Nacional de París (Bastilla), el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Ópera Estatal de Hungría en Budapest, la Ópera Nacional del Rin en Estrasburgo, y el Teatro Nacional de Mannheim, donde comenzó su carrera profesional.

Además, Xavier Moreno ha colaborado con orquestas de renombre mundial, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Tokio, la Orquesta Sinfónica de Israel, la Orquesta y el Coro de la Arena di Verona, la Hamburger Symphoniker, la Bochumer Symphoniker y Camerata Jerusalén, entre otras agrupaciones.