Peligroso integrante de la banda criminal Tren de Aragua fue capturado en Barrancabermeja

–La Policía Nacional capturó en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, al venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, un peligroso miembro de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, en cumplimiento de una notificación roja de la Interpol.

El sujeto cayó en una operación binacional, en la que participó la Oficina Central Nacional de Interpol y Carabineros del país austral, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado ELPACCTO, destacó el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Añadió que este sujeto, prófugo de la justicia chilena, planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa, una comuna ubicada en el sector nororiente de la ciudad de Santiago.?

Tras su detención, el venezolano, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para «continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición», atendiendo la respectiva solicitud de las autoridades chilenas, que lo requieren por el delito de homicidio calificado.

La banda Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de doce millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres mencionados se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.