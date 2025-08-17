Elecciones en Bolivia: Presidencia se definiría en segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga

–Los candidatos Rodrigo Paz Pereira (en la foto) del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de Alianza Libre, lideran los conteos en Bolivia, informó este domingo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al divulgar los primeros resultados de los comicios generales, en los cuales la población votó por el binomio presidencial que los gobernará hasta 2030.

El Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), implementado por primera vez, muestra un trazado de cómo culminaron estos sufragios en los cuales, desde hace varios meses, se anticipa un resultado estrecho.

El Sirepre acopla fotos de las actas para tener un conteo rápido en tiempo real, bajo la vigilancia de observadores internacionales. Con esta tecnología se ofrece a la ciudadanía un vistazo el mismo día electoral.

Sin embargo, desde el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) han aclarado que se trata de resultados iniciales, mas no oficiales. En el mismo sitio web del órgano electoral se podrá observar el número de sufragios definitivos.

Horas antes el actual presidente boliviano, Luis Arce, garantizó el cumplimiento de la Constitución. «Vamos a garantizar un tránsito democrático y entrar a la historia como un Gobierno que ha cumplido con el mandato que el pueblo le dio en 2020, que fue recuperar la democracia», señaló.

Otro que sufragó fue el exmandatario, Evo Morales, quien durante la campaña electoral llamó al voto nulo. «Hoy votamos pero no elegimos», opinó en redes sociales. «Hoy levantamos la voz con dignidad y firmeza: no podrán callar la voluntad de un pueblo que sueña, resiste y nunca renunciará a su derecho de decidir su destino», añadió.

Los centros de votación en Bolivia comenzaron a cerrar a las 16:00 (hora local) de este domingo, dando inicio al recuento de votos tras una jornada clave para elegir a sus nuevas autoridades para el período 2025-2030. Los medios locales afirman que el conteo rápido de UNITEL proyecta una segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira (en la foto) del Partido Demócrata Cristiano, PDC, (31,3%) y Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre (27,3%), ambos de oposición.

Las primeras mesas que clausuraron fueron en Chuquisaca y en Santa Cruz, ambas en centros penitenciarios.

En los lugares donde todavía había gente esperando para sufragar, la mesa permaneció abierta. Más de 7,5 millones de personas fueron llamadas a participar de estas elecciones generales.

Ahora la ciudanía espera en vilo la definición, que se prevé muy cerrada. El primer vistazo lo ofrecerá el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre).

Además de presidente y vicepresidente, los bolivianos votaron para elegir a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional. También seleccionaron a siete diputados indígenas originarios campesinos y a nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, uno por cada departamento.

Según la ley electoral de Bolivia, para que el cargo a la Presidencia se defina en la primera vuelta, el aspirante deberá obtener más del 50 % de los sufragios o un mínimo de 40 % con al menos 10 puntos de ventaja. De no conseguirlo, habrá balotaje el 19 de octubre.

Los resultados preliminares, mediante el Sirepre, estarán disponibles en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Se trata de datos electorales no vinculantes ni definitivos, son un trazado que sirve de preámbulo para el cómputo oficial, que también será publicado en el mismo sitio.

El actual mandatario de Bolivia, Luis Arce, acudió a votar y luego publicó un mensaje en redes sociales, en el cual exhortó a sus connacionales a cumplir con su derecho. En el mismo texto garantizó el respeto a las leyes.

«Como Gobierno nacional vamos a cumplir con la Constitución Política del Estado, con lo dispuesto en el cronograma del Tribunal Supremo Electoral y, en el año de nuestro Bicentenario, vamos a garantizar un tránsito democrático y entrar a la historia como un Gobierno que ha cumplido con el mandato que el pueblo le dio en 2020, que fue recuperar la democracia. No solo la hemos recuperado, sino que la hemos preservado», escribió.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció que se dieron unos incidentes «aislados», pero en general, valoró la jornada electoral por su tranquilidad en el 100 % de las 34.026 mesas dispuestas a nivel nacional.

Previamente, el Gobierno reportó la detonación de un artefacto explosivo cerca de un centro de votación en el municipio Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba.

En ese mismo centro de votación iba a emitir su voto el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez, de la agrupación Alianza Popular. Medios locales reseñaron que hubo un enfrentamiento entre seguidores y detractores, mientras lanzaban piedras, botellas y vidrios.

«Al final, alguno que otro empezaron a arrojar piedras, se escondieron, en total intolerancia de esos grupos que actúan de muy mala fe y de manera muy premeditada», declaró Rodríguez al diario El Deber. (Información RT).