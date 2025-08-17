Policía captura de uno de los involucrados en asalto a restaurante al norte de Bogotá (VIDEO)

–Dos sujetos asaltaron a mano armada un restaurante Mistral, ubicado en la Calle 57 #4-09, la localidad de Chapinero, al norte de la capital de la República. En videos de las cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento, quedó registrado el momento en que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y el que iba de parrillero descendió e irrumpió en el local y procedió a intimidar a los comensales para obligarlos a entregar dinero y objetos de valor.

La cámara interna registró el momento en que el antisocial le arrebata un computador portátil a uno de los clientes y luego aborda a un grupo de mujeres en otra mesa, a quienes también procede a quitarle sus pertenencias.

Después, el sujeto abandona el restaurante y aborda la motocicleta en la que su cómplice lo esperaba para emprender la huida.

La Policía Metropolitana informó que una vez se produjo la alarma por la acción criminal, se activó un plan candado en toda la zona norte, logrando capturar a uno de los sujetos presuntamente implicado y decomisaron la motocicleta que se utilizó para llegar y luego huir del establecimiento la cual había sido reportada robada

«Logramos ubicar y gracias a la rápida reacción de todas las zonas de atención a una persona en esta motocicleta en el sector de la calle 119 con 18», precisó el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante Estación de Policía Usaquén.

Señaló que la persona que cometió el asalto descendió del vehículo en algún lugar del trayecto con el botín del robo, pero gracias a los videos está prácticamente identificado y con la trazabilidad de las mismas cámaras se logrará ubicar y capturar.