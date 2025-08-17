Melgar, Tolima, escogió en elección atípica como nuevo alcalde a Francisco Antonio Bermúdez

–De acuerdo con el preconteo de votos de la elección atípica de alcalde realizada este domingo en el municipio de Melgar, Tolima, el virtual nuevo mandatario es Francisco Antonio Bermúdez Espinosa, quien fue impulsado por el movimiento político «Melgar Bienestar y Desarrollo para Todos».

Bermúdez obtuvo 6 mil 532 votos, el 38,57 por ciento de un total de 16.937 sufragios depositados por los electores.

Le siguió en votación Yolanda de Jesús Pérez Londoño, del partido Conservador, con 6 mil 276 votos, 37,05%, y Gentil Gómez Oliveros, del movimiento «Melgar Volverá a Ser Grande», quien logró 3 mil 761 votos, 22,21 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional, resultaron 193 votos en blanco (1,14%), nulos 153 (0,90%) y votos no marcados 22 (0,13%).

Culmina el 100 % del preconteo de votos de la elección atípica de alcalde en?Melgar, Tolima. #Elecciones2025?? pic.twitter.com/MxfDpSdxQj — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 17, 2025

Al cierre de la jornada electoral, Jaime Hernando Suárez, delegado en lo Electoral, entregó un parte de normalidad en el desarrollo de los comicios.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos destacó que la elección atípica se desarrollo con total normalidad, para la cual habían sido habilitados 33 mil 177 ciudadanos para ejercer su derecho al voto.

“Los puestos de votación instalados en Melgar funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en calma a las urnas. Nuevamente la Registraduría Nacional cumplió con la organización de un proceso electoral con plenas garantías para todos”, afirmó Penagos.

También destacó la implementación de la autenticación biométrica como herramienta para validar la plena identidad de los votantes y evitar casos de suplantación.

De igual forma, agradeció a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, organismos de control y miembros de la Fuerza Pública que acompañaron la elección tanto en el área urbana como rural, así como a los servidores de la entidad que apoyaron el desarrollo de este proceso democrático.

Con los comicios cumplidos en Melgar, son 16 las elecciones atípicas que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha organizado este año en el país de manera íntegra y transparente, puntualizó.