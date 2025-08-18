Cortes de luz este martes 19 de agosto de 2025 en Bogotá, Mosquera y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 19 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Tocancipá.

Localidad de Bosa

San Antonio. De la carrera 87 a carrera 89, entre calle 66 sur a calle 68 sur. De las 7:30 a. m. a las 4:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Sucre. De la calle 38 a calle 42 entre carrera 6 a carrera 14. De las 1:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Primavera II. De la carrera 75 a carrera 77, entre calle 56 sur a calle 58 sur. De las 8:00 a. m. a las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Marandú. De la calle 63 a calle 65, entre carrera 111 a carrera 113. De las 8:30 a. m. a las 5:30 p. m.

Sabana del Dorado. De la calle 62 a calle 64, entre carrera 115 a carrera 118. De las 8:30 a. m. a las 5:30 p.m.

San Ignacio. De la carrera 74 a carrera 77, entre calle 46 a calle 52. De las 8:30 a. m. a las 2:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Alquería La Fragua II. De la carrera 67 a carrera 69, entre calle 38 sur a calle 40 sur. De las 7:15 a. m. a las 4:15 p. m.

Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur, entre carrera 90 a carrera 92. De las 7:00 a. m. a las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Ricaurte. De la calle 9 a calle 11, entre carrera 25 a carrera 27. De las 7:45 a. m. a las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central. De la calle 12 a calle 15, entre carrera 31 a carrera 34. De las 8:15 a. m. a las 5:30 p. m.

Alcalá. De la calle 30 sur a calle 32 sur, entre carrera 47 a carrera 53. De las 8:30 a. m. a las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Aguas Claras. De la calle 13 sur a calle 15 sur, entre carrera 21 este a carrera 23 este. De las 7:45 a. m. a las 5:15 p. m.

Localidad de Santa Fe

Sagrado Corazón. De la carrera 6 a carrera 14, entre calle 34 a calle 41. De las 1:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Las Nieves. De la carrera 21 a carrera 23. entre calle 5 a calle 7. De las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Santa Teresita. De la carrera 13 a carrera 15, entre calle 41 a calle 43. De las 1:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

El Carmen. De la carrera 26 a carrera 28, entre calle 51 sur a calle 53 sur. De las 8:15 a. m. a las 5:30 p. m.

Municipios de Tocancipá, Cundinamarca

De la carrera 4 a carrera 6, entre calle 46 a calle 48. De las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Vereda Verganzo. De las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m.

Municipio de Mosquera, Cundinamarca

Vereda San Francisco. De las 9:00 a. m. a la 1:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.