    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 18 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 18 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 3801 – Noche

    Paisita
    Día 2143 – La 5ta 7 – Noche 0801

    Chontico
    Día 4725 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 8914 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 039- Noche

    Play Four
    Día 5885 – Noche

    Caribeña
    Día 9495 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 4228 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1883 – La 5ta 7 – Tarde 6425 – La 5ta 6

    Ariel Cabrera
