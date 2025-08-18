Matrículas escolares para 2026 ¡Primera infancia y población priorizada!

Con el propósito de garantizar que ninguna niña, niño, ni joven se quede fuera del sistema educativo y garantizar acceso a educación pertinente y de calidad, Bogotá inició el proceso de matrículas para el año 2026.

Padres, madres y cuidadores, a través de un proceso virtual, gratis y sin intermediarios, podrán solicitar cupo nuevo para los grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos, y modelos flexibles.

En la primera fase, que se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025, se recibirán las solicitudes de nuevo cupo para niñas, niños y jóvenes pertenecientes a los siguientes grupos poblaciones priorizados:

Estudiantes con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

Estudiantes que ingresan a los grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición).

Estudiantes pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom).

Estudiantes víctimas del conflicto armado interno.

Estudiantes que tengan hermanos(as) ya vinculados(as) al establecimiento educativo.

Estudiantes en gestación o lactancia.

Estudiantes que, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (jóvenes entre los 14 a los 18 años). En estos casos, se seguirán los lineamientos establecidos en las diferentes normas para atender esta población.

Estudiantes con altos niveles de pobreza de acuerdo con el SISBEN (A y B).

El proceso es fácil y rápido y se realiza a través de la página web www.educacionbogota.edu.co. Al momento de la inscripción, es necesario que los padres o acudientes tengan a la mano los datos de los documentos de identidad tanto del acudiente como del estudiante, número celular y correo electrónico. Es importante verificar que la información no esté errada y que tanto el número celular como el correo estén activos, teniendo en cuenta que a través de estos canales se mantendrá comunicación sobre el estado de la solicitud.

Segunda fase

La segunda fase se desarrollará del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025, y se podrán inscribir todas las familias interesadas en obtener cupo nuevo. Al momento de realizar la solicitud, el interesado podrá seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de forma virtual, realizando el cargue de los respectivos documentos.

Así mismo, para acercar la oferta educativa a las familias en las localidades, la Secretaría de Educación del Distrito dispondrá de unidades móviles y un equipo de profesionales de atención y territorio que realizará búsqueda activa de niñas, niños, jóvenes y adultos desescolarizados para que ingresen al sistema educativo oficial.

Conoce las fechas claves y toda la información del proceso de matrículas para estudiantes nuevos y antiguos ingresando a www.educacionbogota.edu.co/

Matrículas para la primera infancia

La atención integral de la primera infancia es una de las grandes apuestas en las que Bogotá viene avanzando mediante la articulación de esfuerzos intersectoriales priorizando atención de calidad en educación inicial, salud y cultura.

En este sentido, las niñas y niños de primera infancia pueden matricularse e ingresar a educación inicial en cualquier momento del año. Niñas y niños con edades entre 0 a 3 años serán atendidos en los jardines infantiles de Integración Social, mientras que de 3 a 5 años podrán acceder a cupos en los colegios oficiales.

Para solicitar cupo nuevo en los colegios oficiales para prejardín, jardín o transición los padres o acudientes deben ingresar a www.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario.

La gran meta en materia educativa es aumentar 30.000 nuevos cupos durante el cuatrienio 2024 – 2027, 22.000 de ellos desde la Secretaría de Educación del Distrito y 8.000 desde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), garantizando la transición armónica desde la etapa de la primera infancia hasta la educación básica media.