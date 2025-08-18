Suba tendrá nuevas obras viales y más cámaras de seguridad este 2025

Foto: Alcaldía Local de Suba

Con 11 votos a favor de los 11 ediles y edilesas, la Junta Administradora Local (JAL) de Suba aprobó, en segundo debate, la adición presupuestal de $ 4’310.131.315 al presupuesto de la Alcaldía Local, recursos provenientes de excedentes financieros que serán ejecutados durante la vigencia 2025.

La inversión se enfocará en dos frentes estratégicos para el bienestar de la comunidad:

Movilidad y malla vial: $ 2.000 millones se destinarán a la construcción y mejora de tramos de la malla vial local, incluyendo el cumplimiento de la acción popular de la vía del barrio Miramar, específicamente el tramo de la carrera 129 entre calles 129B y 130, así como segmentos ya diseñados en los barrios Santa Cecilia, Lisboa y Santa Cecilia II Sector.

Seguridad ciudadana: $ 2.310 millones fortalecerán la capacidad operativa de la Policía con la adquisición de 10 cámaras multisensor con reconocimiento facial, 23 motocicletas y un panel de vigilancia, lo que permitirá ampliar la cobertura, optimizar la respuesta y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de Suba.

El alcalde local de Suba, César Salamanca, resaltó la importancia de este trabajo conjunto: “Gracias por el debate y las observaciones que hicieron porque estuvieron muy a lugar. Como siempre la JAL y sus ediles han hecho un trabajo muy juicioso. Son $ 4.300 millones que, como Alcaldía Local de Suba, ejecutaremos de la mejor forma, en esta oportunidad para mejorar la malla vial y la seguridad en la localidad. Estaremos siempre abiertos al control político que la JAL haga para verificar el uso de estos recursos”.

El acuerdo aprobado contempla que la Alcaldía Local, a través de su área de Planeación, presente informes a la JAL y a la comunidad sobre el avance físico y financiero de los proyectos, con detalle por componente, actividad y meta de producto.

Este logro es resultado de un esfuerzo articulado entre la JAL y la Alcaldía Local, reafirmando el compromiso con la planeación, la transparencia y los resultados que impactan de forma directa la calidad de vida de los habitantes de Suba.