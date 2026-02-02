Inician recargas de pasajes gratis en TransMilenio con nuevos beneficiarios

Foto: Integración Social

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició un nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en TransMilenio, en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este mes, el beneficio llega a más de 770.000 personas, con una inversión de más de $11.000 millones, fortaleciendo el acceso a la movilidad como un derecho y como una herramienta clave para la inclusión social.

Además de las poblaciones que ya venían recibiendo el beneficio, se incorporan nuevas poblaciones tradicionalmente invisibilizadas y excluidas:

Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado, quienes reciben apoyo para desplazarse a servicios de salud, cuidado, formación y actividades comunitarias.

Personas exhabitantes de calle, actualmente vinculadas al servicio de Hospedaje Social, en procesos de resocialización e inclusión productiva.

Personas que habitan en viviendas tipo pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.

Estas personas enfrentan barreras significativas para la movilidad diaria y, con este beneficio, pueden conectarse con oportunidades de empleo, educación, atención en salud, además de la oferta cultural y de ocio en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo se distribuyen los pasajes gratis en febrero de 2026?

En este ciclo, las recargas se distribuyen de la siguiente manera:

Cantidad de pasajes gratis por grupo poblacional

Tarjeta TuLlave personalizada para recibir pasajes gratis

Para recibir y activar los pasajes gratis es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y asignar los pasajes de acuerdo con su perfil.

Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder activar los pasajes,

Consulte aquí los puntos de personalización disponibles:

https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes formas:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

Importancia de leer el ABC de Pasajes Gratis

El ABC de Pasajes Gratis en TransMilenio está disponible como una guía práctica para resolver las principales dudas sobre el beneficio. En este documento se puede encontrar información clara sobre quiénes pueden acceder, cuántos pasajes se asignan según el perfil, cómo se realizan las recargas mensuales y cuál es el paso a paso para activar los pasajes en la tarjeta TuLlave personalizada.

Consultar el ABC permite a las personas beneficiarias comprender cómo funciona el beneficio y aprovecharlo de manera oportuna, facilitando su movilidad y el acceso a las oportunidades y servicios que ofrece la ciudad.