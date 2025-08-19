Bogotá cuenta con predio para nueva estación de Bomberos al norte de la ciudad

Foto: Bomberos de Bogotá

Después de 18 años sin contar con una nueva estación y de haber recibido el pasado 10 de julio el predio donde funcionará la estación B18 en Bosa, gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, contaremos con una estación en un predio que fue entregado a la entidad, para reforzar los servicios en el norte de la ciudad.

En una zona de amplio crecimiento urbanístico se hará realidad la estación Lagos de Torca, en un sector de gran impacto, que combina el desarrollo de la ciudad, con la protección del medio ambiente, en un área de 1.800 hectáreas, comprendidas entre la Carrera 7 y la futura Avenida Boyacá y las calles 183 y 245.

En este sector se cuenta con una proyección de 135 mil viviendas, con 8M2 por habitante aproximadamente, un megaproyecto de manejo hídrico con nueve quebradas involucradas y una conexión ecosistémica con el humedal Torca y Guaymaral, además de una propuesta de parque metropolitano (1.3 veces más grande que el Simón Bolívar), con grandes vías de acceso y ciclorrutas.

Y en medio, estará la estación de Bomberos Lagos de Torca, con parte de la jurisdicción de localidad de Suba, con una zona de densidad poblacional media y una concentración de incendios estructurales media-baja. La estación más cercana será B14 Bicentenario, a más de 3 kilómetros.

La ubicación exacta del predio es entre la Avenida Paseo de los Libertadores por el oriente; la Avenida 201 El Polo, por el Norte; y el club El Rancho por el sur occidente.

Recibimos este predio del DADEP, mediante Acta de entrega 009 del 30 de julio pasado, como área de cesión de equipamiento público, dentro del Proyecto Otoño, como parte del desarrollo urbanístico Lagos de Torca.

Aquí empieza a cumplirse un nuevo para Bogotá, que permitirá aumentar la cobertura y disminuir los tiempos de respuesta a los requerimientos de nuestra ciudadanía.