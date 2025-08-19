Bogotá recibió más de 250 árboles en el Día Interamericano de Calidad del Aire

Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Con el Día Interamericano de la Calidad del Aire, fecha ambiental que se conmemora el segundo viernes de agosto, se busca concientizar a las personas sobre la importancia de prevenir y reducir la contaminación atmosférica. Este año, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, se unió a este llamado mundial con la plantación de 252 árboles en zonas de algunas de las localidades más afectadas por la contaminación de las fuentes móviles y fijas.

“Renaturalizamos sitios de Bosa, Kennedy, Fontibón, Santa Fe y Los Mártires. En el futuro, estos nuevos árboles capturarán dióxido de carbono y permitirán que sus habitantes respiren un mejor aire”, dijo Germán Darío Álvarez, subdirector técnico operativo del Jardín Botánico.

Los parques Villa del Río, Villa de la Torre y La Paz, el bosque urbano Timiza, el Cementerio Central, varios contenedores de la carrera Décima y andenes de los barrios La Felicidad y Modelia, aumentaron su verde.

“En algunas plantaciones contamos con la participación de la comunidad. Para estar unidos por un nuevo aire, es fundamental que los ciudadanos hagan parte de estos ejercicios de corresponsabilidad y así motiven a otros con sus buenos comportamientos”, indicó Álvarez.

Según Álvarez, varias de las plantaciones están ubicadas en sitios de la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) Apogeo, una estrategia de intervención ambiental del Distrito diseñada para mejorar la calidad del aire y reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos.

Bosa y Kennedy

Villa del Río, un parque de 6,6 hectáreas de la localidad de Bosa que hace parte de la cuenca del río Tunjuelo y está ubicado a pocos metros del humedal Tingua Azul, recibió 121 árboles y arbustos durante el Día Interamericano de la Calidad del Aire.

“Plantamos especies como roble, pino romerón, nogal, palma de cera, mangle de tierra fría, cedrillo, ligustro, arrayán, cerezo nativo, fucsia, cayeno, mil flores, abutilón, chicalá amarillo, cucharo y árbol de hierro”, dijo Juan Joya, ingeniero forestal del Jardín Botánico

Esta plantación contó con la participación de Colpensiones, administradora colombiana de pensiones que donó 50 metros cúbicos de tierra. Los trabajadores ayudaron a plantar los individuos arbóreos y los apadrinaron.

Los profesionales del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis les explicaron a los más de 30 trabajadores de Colpensiones que el parque Villa del Río hace parte del proyecto estratégico del Distrito que busca mejorar la calidad del aire en el sur de la ciudad.

La localidad de Kennedy aumentó su verde en tres sitios: el icónico parque estructurante o metropolitano Timiza, ahora catalogado como uno de los bosques urbanos de la ciudad, y los parques Villa de la Torre y de Paz.

En Timiza, sector de 28,9 hectáreas conocido por su imponente lago de aguas verdosas y que en los años 70 albergó una rueda de Chicago, carruseles y un pequeño zoológico, el Jardín Botánico hizo el replante de 50 individuos arbóreos.

“Recuperamos estos árboles y arbustos que no lograron desarrollarse debido a factores climáticos y antrópicos como la época de sequía o los orines de las mascotas”, informó la ingeniera Diana Carolina Hurtado.

Para los nuevos replantes, la profesional escogió especies como pino romerón, eucalipto pomarroso, chicalá, abutilón, cedro, nogal, roble, chiripique y guayacán de Manizales. “Varios usuarios del parque nos ayudaron a plantar”.

Cementerio, vías, andenes y riegos

La conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire liderada por el Jardín Botánico también recuperó las coberturas vegetales del cementerio más antiguo de la capital del país, un monumento nacional que abrió sus puertas en 1836.

El Cementerio Central, donde han sido enterrados presidentes, escritores, poetas, empresarios, científicos y políticos asesinados por la violencia, como Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro y Miguel Uribe Turbay, reverdeció con 24 nuevos individuos vegetales.

“Nuestros equipos de arbolado adulto y joven se encargaron de recuperar el verde de este ícono capitalino ubicado en la localidad de Los Mártires con la plantación de 24 palmas de cera y nogales en varios de sus contenedores”, aseguró Álvarez.

La transitada carrera Décima, entre las calles 6 y 1, se pintó de verde con el replante de 17 eucaliptos pomarrosos con más de tres metros de altura y algunos de ellos en etapa de floración.

En Fontibón, una de las localidades más afectadas por los contaminantes de las fuentes móviles y fijas, el Jardín Botánico realizó el replante de 13 árboles en los andenes de los barrios Modelia y La Felicidad.