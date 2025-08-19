Bogotá tiene nuevo servicio TransMiZonal B020 Calle 134-A020 La Castellana

Foto: TransMilenio.

Pilas con esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. TransMilenio informó que este 19 de agosto comenzó a operar el nuevo servicio TransMiZonal B020 Calle 134 – A020 La Castellana. ¡Detalles aquí!

Esta ruta TransMiZonal o del SITP operará por la calle 80, tomará la NQS en el sector de La Castellana hasta la calle 100 y luego tomará la carrera Séptima hasta la calle 134 en el sector de Bella Suiza.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio encuentras más detalles de la ruta B020 Calle 134 – A020 La Castellana:

Recuerda personalizar la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Adicionalmente, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.