Ruta TC6 San Pablo Jericó cuenta con nueva parada en el Parque Versalles

Foto: TransMilenio.

Desde hoy martes 19 de agosto, el servicio TransMiZonal TC6 San Pablo Jericó tiene una nueva parada sobre la carrera 96B en el Parque Versalles entre la diagonal 24 y la calle 25g, en la localidad de Fontibón, omitiendo un tramo de su recorrido en la carrera 96.

Recuerda que el horario de funcionamiento de esta ruta TransMiZonal o del SITP es: lunes a sábado de 4:30 a. m. a 12:20 a. m./ domingos y festivos de 4:30 a. m. a 11: 20 p. m.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más detalles del servicio TC6 San Pablo Jericó:

Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.