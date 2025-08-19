Dos bares sancionados en Tunjuelito tras operativo de seguridad

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulación con la Personería de Bogotá, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y el equipo de abogados y gestores de convivencia de la localidad, adelantó un nuevo operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para garantizar el correcto funcionamiento de los establecimientos de comercio, especialmente bares, en el sector de Venecia

Durante la jornada, se inspeccionaron cuatro establecimientos, de los cuales dos fueron sancionados por incumplimiento de la normativa vigente:

Primer establecimiento: sancionado por extensión de la actividad económica (Artículo 92 #10), con multa tipo 2 por $189.800 y cierre temporal por cuatro días.

Segundo establecimiento: sancionado por no contar con la documentación mínima exigida (Cámara de Comercio, Concepto Sanitario, Derechos de Autor y Concepto de Uso de Suelo). Se le impuso una multa tipo 4 por $759.200 y cierre preventivo por tres días según el Artículo 92 #16 de la Ley 1801.

En los otros dos establecimientos, se realizaron acciones pedagógicas y sensibilización sobre la importancia de mantener la documentación al día y cumplir con los horarios y condiciones de funcionamiento para no afectar la convivencia ni la seguridad de la comunidad.

“Por directriz de nuestro alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, estamos fortaleciendo la seguridad en los barrios a través de operativos que garantizan el cumplimiento de la ley en los establecimientos comerciales. Nuestro objetivo no es cerrar negocios, sino promover que funcionen correctamente, protejan a sus clientes y contribuyan a la tranquilidad y bienestar de la comunidad de Tunjuelito”, aseguró Claudia Verónica Collante, alcaldesa local de Tunjuelito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito hace un llamado a todos los establecimientos comerciales para que mantengan al día su documentación, respeten los horarios y cumplan las normas de funcionamiento, evitando así sanciones económicas y cierres preventivos. El cumplimiento de la ley no solo protege sus negocios, sino que contribuye a la seguridad y bienestar de toda la comunidad.