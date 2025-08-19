Más de dos toneladas de cocaína y marihuana decomisa la Fuerza Pública en Nariño y Caquetá

–El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó en su cuenta de X la incautación de más de dos toneladas de cocaína y marihuana en operativos simultáneos en Nariño y Caquetá como resultado de trabajos de inteligencia, la constancia y la unión de la fuerza pública.

En la vereda Alto del Rosario, del municipio de Potosí, en territorio nariñense, las tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía localizaron un laboratorio clandestino, donde se incautaron 1.117 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 345 galones de droga en solución y 150 kilogramos de insumos sólidos”, precisó el jefe de la cartera de Defensa, quien agregó que “no daremos tregua a quienes pretenden lucrarse del dolor y la ilegalidad”.

El cargamento de cocaína decomisado en Nariño, que llevaba marquillas con los nombres ‘Piel Roja’ y ‘Rolex’, pertenecía a la organización criminal comandos de frontera de las disidencias de las Farc y pretendía ser movilizada por el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y el Caribe.

El @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia incautaron una tonelada de cocaína, abundante material para el procesamiento de droga y destruyeron un laboratorio, en la vereda Alto Rosario, Potosí, en Nariño. En la operación se hallaron además 345 galones de droga en solución y 150… pic.twitter.com/KlM1sZ33vr — Mindefensa (@mindefensa) August 18, 2025

Marihuana en Caquetá

De otra parte, el ministro Sánchez informó que a la altura del kilómetro 53 de la vía Florencia-El Pórtico, en el departamento del Caquetá en operativo realizado por el Ejército y la Policia, fue incautada una tonelada de marihuana.

En la acción militar fue capturado un integrante del grupo armado criminal del cartel de alias Iván Mordisco, como responsable del transporte de 1.140 kilogramos de marihuana. «Pretendían inundar las calles de droga y violencia”, dijo el titular de la cartera de la Defensa.

Respecto al impacto de la operación el ministro resaltó que esta “golpea las finanzas ilícitas del narcotráfico. Aquí no hay espacio para las economías criminales en nuestro país”.