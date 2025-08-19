MinDefensa: Mejoran indicadores de seguridad en Caquetá y siguen operaciones militares para eliminar los grupos de Calarcá, Mordisco y la segunda Marquetalia

–El ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sanchez, presentó un balance de las acciones militare y policiales realizadas en el Caquetá y destacó que gracias a esta, los indicadores de seguridad en este departamento han mejorado ostensiblemente.

Sin embargo, Sánchez destacó que persiste el reto del recuperar el control territorial y eliminar la presión criminal sobre comunidades vulnerables, por parte de los carteles del narcotráfico y crimen de alias «Calarcá», alias «Mordisco» y la «segunda Marquetalia», que se disputan el control del narcotráfico y otras acciones criminales en la región

En su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa reseñó el siguiente resultado de las operaciones de la fuerza pública en el Caquetá:

Hemos mejorado la mayoría de los indicadores de seguridad en este hermoso y pujante departamento.

Resultados hasta la fecha, 2025 vs 2024 (Fuente: Observatorio derechos humanos y defensa del @mindefensa)

-Homicidios: (-8.5%) La mayor disminución fue en el área rural.

-Secuestro: (-86%)

-Extorsión: (-3%)

-Trata de personas: (-100% )

-Lesiones personales: (-30%)

-Masacres: (-100%)

-Terrorismo: (-16%)

-Confrontaciones entre actores criminales:(-33%)

-Confinamiento de comunidades: (-81%)

-Delincuentes disidencias criminales neutralizados: 81 (+4%)

Lucha contra economías ilícitas:

-Incautamos 634 kg de clorhidrato de cocaína (+1303%)

-Incautamos 11.973 kg marihuana con aumento de (+300%)

-Laboratorios destruidos: 64 (+21%)

-Hoja de coca incautada: 6.471 kg (+26%)

-Minas ilegales intervenidas 151 (+64%)

-Maquinaria amarilla Incautada 11 (+10%)

Delitos contra el patrimonio:

-Hurto a personas: (-34%)

-Hurto a comercio: (-52%)

-Hurto a residencias : (-1%)

El ministro de Defensa subrayó que la principal amenaza en el departamento proviene de los carteles de alias ‘Calarcá’, alias ‘Mordisco’ y el cartel de la Segunda Marquetalia.

Afirmó que estos se caracterizan porque se esconden en medio de la población civil y desde allí cometen toda clase de crímenes, así:

•Ataques cobardes y crímenes de lesa humanidad contra la población.

•Extorsión y secuestro de campesinos.

•Reclutamiento de menores de edad.

•Tala indiscriminada de selva para cultivos ilícitos.

•Contaminación de ríos a causa de la minería ilegal.

•Constreñimiento, proselitismo criminal y amenazas a la población para que ataquen a la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa reiteró las recompensas que se están ofreciendo por información que conduzcan a ubicar y capturar a los principales criminales que delinquen en Caquetá.

– Alias ‘Urías Perdomo’: hasta $200 millones

– Alias ‘Albeiro Ramírez’: hasta $100 millones

– Alias ‘Pulpo’: hasta $50 millones

– Alias ‘La Morocha’: hasta $50 millones

– Alias ‘Juan Carlos’: hasta $50 millones