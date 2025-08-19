Tribunal Electoral de Bolivia ajusta logística para segunda vuelta presidencial del 19 de octubre

— La segunda vuelta electoral en Bolivia prevista para el 19 de octubre próximo se llevará a cabo con el mismo padrón de votantes utilizado en la primera vuelta realizada el domingo, aunque con nuevos jurados electorales y algunos ajustes logísticos, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Este 19 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalizó el cómputo del 100% de las actas electorales del voto en el exterior. Se juzgaron 1.227 actas electorales de 22 países. Las actas reflejan que 168.670 compatriotas votaron en las Elecciones Generales 2025.

De acuerdo con el resultado preliminar, de los 8 candidatos que compitieron por la presidencia, Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga irán a segunda vuelta.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, afirmó que la base de electores no sufrirá modificaciones. Sin embargo, se volverán a sortear jurados electorales. No serán los mismos que trabajaron en la primera vuelta», declaró el vocal a los medios.

El TSE iniciará esta misma semana la planeación operativa del balotaje, al tiempo que entre los principales ajustes figuran la impresión de nuevas papeletas y la capacitación de jurados de sorteo, así como el rediseño de la logística de actas y el material electoral.

Ávila detalló que los recintos de sufragio y el número de mesas permanecerán sin cambios, mientras que el diseño de la papeleta se simplificará, ya que solo competirán dos candidaturas.

«Ya no necesitan 12 copias, (se) van a reducir bastante, solo son dos organizaciones políticas. Todo ese rediseño lo vamos a planificar y vamos a demandar el presupuesto al Ejecutivo para los desembolsos correspondientes», dijo.

En la segunda vuelta presidencial participarán el senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), así como el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002), aspirante de Alianza Libre.

Paz Pereira obtuvo el domingo más del 32 por ciento de los votos, mientras que Quiroga alcanzó más del 26 por ciento, según los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), con más del 95 por ciento de las actas computadas.

Más de seis millones de bolivianos acudieron a las urnas en la primera vuelta electoral llevada a cabo el domingo en Bolivia.

La segunda vuelta representará a su vez el primer ejercicio en la historia política reciente de Bolivia, lo que añade expectativas sobre la capacidad del TSE para garantizar transparencia y confianza en el proceso. (Información Agencia xinhua).