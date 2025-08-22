Bogotá despide a nadadores paralímpicos rumbo a Mundial Virtus 2025 en Tailandia

Foto: IDRD

El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, despidió a los nadadores paralímpicos del Equipo Bogotá, David Santiago Melo y Nicolás Molina, quienes viajan al Mundial de Natación Virtus 2025 en Tailandia con el objetivo de dejar en alto el nombre de la ciudad y del país.

Los dos deportistas, que tienen discapacidad intelectual y están clasificados como cognitivos II1, participarán en seis pruebas cada uno. Ambos competirán en 400 metros libre, 1.500 metros libre, 400 metros combinado y 200 metros espalda.

En el caso de Nicolás Molina, de 27 años, también tomará parte en los 50 metros libre y 200 metros combinado, mientras que David Santiago Melo, de apenas 15 años, nadará en 200 metros libre y 200 metros pecho.

Durante la despedida, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) destacó el esfuerzo, disciplina y proyección de los atletas, resaltando que su participación en Tailandia es una muestra del compromiso de Bogotá con el deporte paralímpico y la formación de nuevos talentos en la natación adaptada.