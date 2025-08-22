Listado de admitidos en la Escuela de Responsabilidad Social y Ambiental

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) presenta los resultados de la convocatoria a la Escuela de Responsabilidad Social y Ambiental, un proceso de educación no formal en temas ambientales y de sostenibilidad social cuyo propósito es capacitar a 80 personas que hagan parte del área de influencia directa e indirecta del sistema pluvial distrital, contribuyendo a la conservación y conocimiento de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y los sistemas hídricos de la ciudad.

Este proceso es una iniciativa que se crea en el marco del Contrato Interadministrativo No. 9-99-30500-1471-2024 suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP y Aguas de Bogotá S.A ESP, el cual contará con apoyo del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA y se desarrollará a través de diez (10) sesiones teóricas presenciales y (2) salidas de campo, en las que se abordarán temas relacionados con la preservación y cuidado del ambiente.

Este espacio de formación iniciará el próximo sábado 23 de agosto en la sede SENA Salitre (carrera 57C # 64 – 29).

?? Consulta el listado de admitidos ingresando aquí.

Canal oficial de comunicación para consultas

Correo electrónico: gestionsocial.lsp@aguasdebogota.com.co