Del 22 al 28 de septiembre: Disfrute de Pizza Master en Bogotá 2025

Foto: @PizzaMaster

Llega del 22 al 28 de septiembre de 2025, una nueva edición del festival Pizza Master que busca mostrar cuáles son las mejores propuestas y sabores de pizza en Bogotá.

El lema del evento será ‘La Resistencia’. En el post, el creador del evento aseguró: “Durante años, los pizzeros de este país han encendido los hornos sin esperar aplausos, creando sabores que cuentan historias. Hoy es el momento de darles el lugar que se merecen porque la pizza no es solo italiana… en Colombia también late con acento propio, con ingredientes de nuestra tierra y con la pasión de quienes aman lo que hacen”.

Conoce detalles en la siguiente publicación en la red social X del festival Pizza Master 2025 en Bogotá:

Por el momento, se desconoce cuáles serán las ciudades y restaurantes que participarán en esta nueva edición. Sin embargo, se anunció que el precio de las pizzas de este año será de 21.000 pesos colombianos.

Como sucede en estos eventos gastronómicos, los comensales tendrán la posibilidad de votar por sus propuestas preferidas para al final elegir quién se corona como el maestro de este producto insignia.