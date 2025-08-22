Liberan 203 animales silvestres en el departamento del Magdalena

Foto: Secretaría de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), realizó la liberación de 203 animales de 9 especies diferentes entre aves, mamíferos y reptiles, en los municipios de Plato y Aracataca, en el departamento del Magdalena, al norte del país, en la madrugada y tarde del miércoles 6 de agosto.

La acción articulada entre las entidades permitió el retorno de 107 aves: 49 loras reales (Amazona ochrocephala), 54 canarios costeños (Sicalis flaveola) y 4 cotorras carisucias (Eupsittula pertinax); 94 reptiles: 55 tortugas hicoteas (Trachemys venusta callirostris), 27 tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius), 5 boas (Boa constrictor), 5 iguanas (Iguana iguana) y 3 tortugas cofre (Kinosternon scorpioides), y una ardilla (Syntheosciurus granatensis).

«La biodiversidad de nuestro país se ve profundamente afectada por el delito del tráfico ilegal de vida silvestre. Que los animales estén libres y en su hábitat garantiza que cumplan su rol ecológico en la naturaleza. Por eso, esta liberación es muy especial para nosotros. Estamos felices de regresar vida a los ecosistemas de esta parte del país. Bogotá, en cabeza del Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, seguirá trabajando sin descanso por la protección de la fauna silvestre y de nuestra biodiversidad nacional», afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Todos los animales habían sido recuperados en diferentes acciones de control al tráfico ilegal realizadas por la autoridad ambiental en Bogotá. Después del proceso de cuidado profesional y rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, fueron liberados en la Reserva Natural las Trojas (Plato) y la Reserva Natural Renadel (Aracatata), ecosistemas de bosque seco tropical, que ofrecen alimento y refugio para que los 203 animales desarrollen su vida en libertad y cumplan con su rol ecológico.

En lo corrido del 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) ha liberado 2.037 animales silvestres, 1.677 en Bogotá y 360 en reservas de otros departamentos del país. Así mismo, ha recuperado 3.531 animales silvestres vivos, 131 muertos, 363 productos de animales (como pieles y carteras) y cerca de 185 kg de derivados no vivos (carnes, huevos y conchas), en el marco de actividades de control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, así como en rescates de animales heridos o en riesgo dentro de la ciudad.

Desde Ambiente Bogotá se invita a la ciudadanía a contribuir en la lucha contra el delito de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, denunciando cualquier actividad sospechosa a la Línea Nacional 123 y, en Bogotá, a los canales de atención de Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA): 601 377 8854, 317 427 6828, 318 712 5560 y 318 827 7733 (también WhatsApp) o al correo fauna@ambientebogota.gov.co. #UnidosPorLaVidaSilvestre