Bronce para Colombia en la Copa América de Baloncesto en Silla de Ruedas

Foto: IDRD

En el marco del Festival de Verano 2025, la Selección Colombia conquistó la medalla de bronce en la Copa América Masculina de Baloncesto en Silla de Ruedas, tras vencer 58-57 a Canadá en un emocionante partido disputado en el Coliseo Cayetano Cañizares de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Con esta victoria, el combinado nacional aseguró además su clasificación directa al Mundial de Ottawa, Canadá.

El triunfo estuvo marcado por la garra y la entrega de los jugadores, entre ellos Julián López y Daniel Parra, representantes del Equipo?Bogotá, quienes aportaron de manera decisiva al resultado final y se convirtieron en referentes de la escuadra nacional en el certamen continental.

El torneo, que reunió a las selecciones más competitivas del continente, tuvo como sede la capital colombiana, donde el Coliseo Cayetano Cañizares vibró con jornadas intensas de deporte adaptado y con el acompañamiento del público, que respaldó con entusiasmo cada presentación del equipo colombiano.

En la final, Estados Unidos se quedó con el título tras superar 73-49 a Argentina. Tanto los campeones como los subcampeones, junto con Colombia, aseguraron su presencia en el Mundial, donde la tricolor buscará seguir dejando huella en la historia del baloncesto adaptado.