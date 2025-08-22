Operativo al sur de Bogotá dejó tres talleres de motocicletas cerrados

Foto: Secretaría de Seguridad

Tres talleres de motocicletas fueron cerrados en el sector de Kennedy Occidental durante un operativo de Inspección, Vigilancia y Control adelantado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Policía de Bogotá.

La intervención se realizó con el objetivo de verificar la legalidad en el funcionamiento de los establecimientos y prevenir que estos espacios se conviertan en puntos para la comercialización de autopartes hurtadas.

En la jornada, las autoridades recorrieron uno a uno los talleres, revisando la documentación exigida para su operación y haciendo inspecciones a las motocicletas que se encontraban en los lugares.

Durante las verificaciones, los equipos de control constataron que tres de los talleres visitados no cumplían con los requisitos legales, por lo que se ordenó su cierre inmediato de manera preventiva.

Además de la revisión de documentos, las autoridades verificaron que los vehículos no tuvieran reportes de hurto ni alteraciones en sus sistemas de identificación, una práctica común en delitos de receptación.

El secretario Distrital, César Restrepo, aseguró: “Con estos operativos cerramos espacios al delito, evitamos que las autopartes hurtadas lleguen a los barrios y damos un mensaje claro de control en cada rincón de Bogotá”.

Este tipo de controles también busca contrarrestar delitos como el hurto de motocicletas y la receptación, que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en la capital.

La comunidad se beneficia directamente de estas acciones, ya que se reducen los riesgos de circulación de motos robadas, aumenta la seguridad en los barrios y se garantiza que los talleres funcionen dentro de la legalidad y en condiciones seguras.