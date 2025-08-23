Envían a la cárcel a los dos capturados por atentado terrorista en Cali; No aceptaron cargos, se declararon inocentes

–Tras ser cobijados con medida de aseguramiento fueron enviados a la cárcel los dos capturados en flagrancia como supuestos autores del atentado terrorista contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali ejecutado el pasado jueves 21 de agosto.

Lo sujetos, identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, habrían trasladado los dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de material explosivo a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio desde zona rural del municipio de Corinto, Cauca, hasta la capital del Valle, para ubicarlos sobre una vía aledaña a la instalación militar.

Allí, según la fiscalía, activaron los artefactos mediante un sistema de mecha lenta, tras lo cual escaparon a pie, dejándolos abandonados.

Los explosivos instalados en el camión que conducía Yonda Ipía estallaron, dejando un saldo de 6 personas muertas, más de 70 heridas y cuantiosos daños materiales. El otro vehículo no estalló, pues de lo contrario la tragedia habría sido de proporciones inimaginables.

Tras la explosión, unidades de la Policía Nacional capturaron en situación de flagrancia a los dos sujetos luego que la comunidad impidiera su huida del lugar.



Este sábado, los dos sujetos fueron presentados por la fiscalía ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos, declarándose inocentes y fueron cobijados con medida de aseguramiento.

La Fiscalía imputó a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas,… pic.twitter.com/rleC2D9oG0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

Según la orden del juez de control de garantías, ambos deberán permanecer privados de la libertad en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra por su posible participación en el ataque terrorista.