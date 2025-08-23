Extraditan a otros siete narcos colombianos a EE.UU y quedaron en turno dos más, uno de ellos oficial retirado de la Armada Nacional

–La Policía Nacional, a través de la Oficina Central de Interpol entregó este sábado a las autoridades de Estados Unidos a siete señalados capos colombianos del narcotráfico. Ellos son Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres, requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Según el reporte del Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, Monje Iquinas integraba una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final Estados Unidos. Era el encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades, facilitando el envío de grandes cargamentos de cocaína.

Aníbal Rentería, era cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual ‘Los Contadores’, dedicado a perpetrar homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados. Además, coordinaba el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Jeff Allan Hooker estuvo implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia con media tonelada de cocaína.

Y los otros cuatro, Barros, Martínez, Lemos y Quintero están implicados en otras agrupaciones criminales del narcotráfico, por lo cual deberán comparecer ante la justicia estadounidense por ese delito.

En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ, entregó a las autoridades de Estados Unidos a Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal… pic.twitter.com/RKNv4y9uOO — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 23, 2025

De otro lado, este sábado quedaron a disposición de la Fiscalía otros dos solicitados en extradición por los Estados Unidos. Se trata de Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado de la Armada Nacional Julián David Mosquera Dussán.

Los dos hombres fueron capturados y judicializados el pasado mes de febrero por supuestamente hacer parte de una red narcotraficante conocida como ‘La Punta’, que estaría involucrada en la salida de embarcaciones cargadas con estupefacientes por el Pacífico y el Caribe colombiano, con destino a territorio estadounidense.

Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) notificaron a estos dos sujetos de una solicitud de extradición en su contra de una Corte del Distrito de Florida (Estados Unidos), que los requiere para que respondan por cargos relacionados con narcotráfico.

Las diligencias se realizaron en la cárcel de Coveñas (Sucre) y en un inmueble de Neiva (Huila), respectivamente, donde permanecían privados de la libertad desde el pasado mes de febrero cuando fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, entre otros.

El pedido internacional precisa que Martínez Barón sería el encargado de conseguir los cargamentos de cocaína, coordinar su traslado a zonas costeras del Caribe y Pacífico colombiano, y pagar a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el envío.

Entre tanto, el entonces teniente de navío Mosquera Dussán habría aprovechado su cargo en la Armada Nacional para entregar a la red narcotraficante, a cambio de dádivas, información privilegiada sobre las operaciones y las condiciones meteorológicas en alta mar, de tal manera que las embarcaciones cargadas con estupefacientes pudieran zarpar sin ser detectadas.