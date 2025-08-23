La arremetida de Iván Mordisco contra el presidente Gustavo Petro por la captura de su hermano alias ‘el mono Luis’

–Alias Iván Mordisco, el cabecilla criminal de una de las disidencias de las Farc, envió al presidente Gustavo Petro una «carta pública» en la cual despotrica del mandatario por la captura de su hermanos Luis Hernando Vera Fernández.conocido con el alias del «mono Luis», calificando el hecho como «una persecución contra las familias de los guerrilleros». De paso, con la misiva dio una prueba de supervivencia, pues hacia rato que no se sabía si estaba vivo o muerto.

Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández. pic.twitter.com/qRzVJxMqr2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

El escrito lo inicia Mordisco afirmando: «La bajeza a la que ha llegado Gustavo Petro Urrego, nos recuerda las épocas de los periodos de gobierno del paramilitar Álvaro Uribe Vélez, los más de 6.000 campesinos asesinados y otros miles secuestrados en las mazmorras del estado, crímenes de guerra, hoy maquillados como falsos positivos a los que Gustavo Petro a condenado en sus fantásticos discursos del cambio, no me sorprende que su gobierno y el estado criminal y narco paramilitar colombiano se ensañen contra las familias de guerrilleros, no es solo mi caso, es el de muchos guerrilleros».

Además le dice al jefe del Estado que «su odio contra las FARC-EP lo llevará a cometer crímenes de guerra contra el pueblo, líderes sociales que luchan por el socialismo como única alternativa de alcanzar la paz mundial y la paz de Colombia».

Y afirma que disque es «revolucionario», que no le da «miedo plantear el socialismo al que usted le huye por temor a la oligarquía y sus amos, un gobierno tibio como el suyo le hace mucho daño a Colombia», y además le señala: «usted debe definir si es blanco o es negro o si esta con dios o con el diablo».

Adicionalmente califica de «trasnochado» el discurso del primer mandatario por afirmar que su «lucha es por narcotráfico»…tan solo se lo cree usted y su círculo cercano».

Afirma que «los colombianos que padecen la injusticia social no nos miran así, debe saber que una guerrilla sin apoyo popular y sin causas, es imposible que exista en cualquier parte del mundo, su argumento es el mismo que utilizan los gringos para invadir nuestra hermana república Bolivariana de Venezuela».

Reseña que en el gobierno de Uribe «me desaparecieron una hermana y no me he rendido, si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confió en la justicia revolucionaria…»

Además habla de «luchar por los cambios estructurales del país, que nos permitan libertad y bienestar para todos los colombianos».

Dice de otro lado que no invoca a nadie la protección de su familia…»será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botines de guerra».

Y agrega: «que poco conoce usted de revolución, los revolucionarios no luchamos por la familia, luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblos y en esta lucha se triunfa o se muere su despotismo y arrogancia llevará a Colombia a otras décadas de lucha armada por la paz con justicia social».

«NO ingresé a las FARC para hacer shows mediáticos de paz –continúa–, usted pretendió llevarnos a la rendición en la mesa de diálogo, que no fue una mesa de diálogo, hoy es más que claro, que fue una estrategia de guerra la que nos convocó».

Advierte igualmente que su bandera política «es la paz de Colombia, le hemos apostado solución política al grave conflicto del país» y que para ellos «la paz es la solución a los problemas sociales, políticos y económicos», por lo cual le indica al jefe del Estado: «cuando esté dispuesto a que discutamos la paz con justicia social podríamos entendernos y nos sentaríamos a una mesa de diálogo seria, que nos lleve al noble propósito de solución a los grandes y agudos problemas que padece nuestra patria».

Finalmente precisa: «Soy admirador de quienes no se rinden, de quienes entienden que por encima de la vida están nuestros pueblos, recordemos las frases de Julius Fucik, «cuando la lucha es a muerte; el fiel resiste, él indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués se desespera y el héroe combate» y del presidente revolucionario, Nicolás Maduro Moro «no he nacido el día de los cobardes».

Y firma con el nombre de Iván Lozada, aunque su autentica identidad, la del bautismo, es Néstor Gregorio Vera.

(Julius Fucik, que cita Mordisco, fue periodista y escritor, nacido en Checoslovaquia, miembro del Partido Comunista de este país. Fue detenido en Alemania por la Gestapo y ejecutado en 1943).

LA CAPTURA DEL «MONO LUIS»

Luis Hernando Vera Fernández, más conocido con el alias de «el mono Luis», hermano de Iván Mordisco, cayó en poder de las autoridades tras una operación de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, en la vereda Curiche, del municipio de El Peñón, Cundinamarca.

Más temprano que tarde caen. Capturamos a alias 'Mono Luis', hermano y hombre de confianza del narcoterrorista 'Mordisco', en un operativo realizado por @PoliciaColombia en el municipio de El Peñón, en Cundinamarca. Cuenta con más de 11 años de recorrido criminal con un… pic.twitter.com/MCcUF5RyXs — Mindefensa (@mindefensa) August 23, 2025

Según el reporte del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, Vera Fernández, era el cerebro financiero del grupo de Mordisco y principal operador de confianza del mismo criminal.

•Alias ‘Mono Luis’ llevaba más de 11 años en actividades criminales:

•Encargado del aparato financiero y logístico de las disidencias de las Farc.

•Administrador de recursos ilícitos de narcotráfico, secuestro y extorsión.

•Requerido judicialmente por homicidio en julio de 2025.

«Este golpe estratégico desarticula la red familiar y financiera de ‘Mordisco’ que incluía la vinculación de hijas y parientes al círculo de confianza criminal. Seguiremos debilitando cada eslabón que sostiene a las estructuras narcoterroristas», indicó el jefe de la cartera de Defensa.

«Con esta captura, la Fuerza Pública demuestra una vez más que nadie está por encima de la ley. Nuestro compromiso es firme: proteger la vida, garantizar la tranquilidad de las comunidades y asfixiar las economías criminales que alimentan la violencia», concluyó.