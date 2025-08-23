Cayó en el Guaviare alias «garrote», cabecilla de redes de apoyo de disidencias de Mordisco

–En el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía, en coordinación con el Ejército, capturó a Andrés Fabián Durán Guevara, alias ‘garrote’, cabecilla de las redes de apoyo del grupo armado ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, requerido por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico de armas, municiones y explosivos y por concierto para delinquir agravado.

El director de la Policía Nacional, Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, señaló que alias ‘garrote’, con más de cinco años de historial criminal, sería el responsable de la activación de una moto bomba al paso de una patrulla del Ejército Nacional en Calamar, donde resultaron heridos seis militares y tres civiles, hechos ocurridos en ese municipio en julio pasado.

Al momento de su captura, el delincuente tenía en su poder una motocicleta reportada como hurtada.

«Este nuevo golpe se produce horas después de que la Policía capturara a alias ‘Mono Luis’, hermano del cabecilla ‘Iván Mordisco’, quien dirigía parte de su accionar criminal» destacó el general Triana Beltrán.