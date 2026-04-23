Ana, Bella, Camila, Denis, Emilia, Fabiola, Gloria y Helena, así se llaman las vigas lanzadoras de la Línea 1 del Metro de Bogotá
Foto: Empresa Metro de Bogotá
Las ocho vigas lanzadoras utilizadas en la construcción del viaducto del Metro de Bogotá tienen nombre de mujer, como un gesto simbólico que humaniza la obra y la acerca a la ciudadanía.
Cada viga, además de cumplir una función técnica en el izado de dovelas para conformar el viaducto, lleva un nombre propio y se van desplazando estratégicamente a lo largo del trazado.
Los nombres de las vigas lanzadoras son los siguientes y a la fecha están ubicadas en diferentes puntos del trazado:
- Ana. Av. Caracas con calle Sexta
- Bella. Av. Caracas, sector de San Victorino
- Camila. Av. Carcas cerca de la calle 60
- Denis. Av. Caracas cerca de la Estación Flores
- Emilia. Av. Carcas al norte de la calle 34
- Fabiola. Al oriente de la av. Boyacá con Primero de Mayo
- Gloria. Av. Primero de Mayo cerca de la cra. 50
- Helena. Calle Primera entre av. Caracas y cra. 24
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Con esta iniciativa, el Metro de Bogotá reafirma su compromiso con la transparencia, la innovación y la conexión emocional con la ciudadanía, resaltando que detrás de cada avance técnico hay también un mensaje de identidad y orgullo colectivo.
¿Cuál es la función de una viga lanzadora?
Las vigas lanzadoras permiten el izaje e instalación de las dovelas sobre el viaducto mitigando al máximo las interrupciones del tránsito. Una vez elevadas, las dovelas se alinean y se pegan con un epóxico.
Posteriormente se instalan cables en los ductos de las dovelas y se realiza el proceso de postensado.
Finalmente se realiza el descenso del vano y el posicionamiento sobre la viga capitel.