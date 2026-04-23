Ana, Bella, Camila, Denis, Emilia, Fabiola, Gloria y Helena, así se llaman las vigas lanzadoras de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Las ocho vigas lanzadoras utilizadas en la construcción del viaducto del Metro de Bogotá tienen nombre de mujer, como un gesto simbólico que humaniza la obra y la acerca a la ciudadanía.

Cada viga, además de cumplir una función técnica en el izado de dovelas para conformar el viaducto, lleva un nombre propio y se van desplazando estratégicamente a lo largo del trazado.

Los nombres de las vigas lanzadoras son los siguientes y a la fecha están ubicadas en diferentes puntos del trazado:

Ana. Av. Caracas con calle Sexta Bella. Av. Caracas, sector de San Victorino Camila. Av. Carcas cerca de la calle 60 Denis. Av. Caracas cerca de la Estación Flores Emilia. Av. Carcas al norte de la calle 34 Fabiola. Al oriente de la av. Boyacá con Primero de Mayo Gloria. Av. Primero de Mayo cerca de la cra. 50 Helena. Calle Primera entre av. Caracas y cra. 24

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Con esta iniciativa, el Metro de Bogotá reafirma su compromiso con la transparencia, la innovación y la conexión emocional con la ciudadanía, resaltando que detrás de cada avance técnico hay también un mensaje de identidad y orgullo colectivo.

¿Cuál es la función de una viga lanzadora?

Las vigas lanzadoras permiten el izaje e instalación de las dovelas sobre el viaducto mitigando al máximo las interrupciones del tránsito. Una vez elevadas, las dovelas se alinean y se pegan con un epóxico.

Posteriormente se instalan cables en los ductos de las dovelas y se realiza el proceso de postensado.

Finalmente se realiza el descenso del vano y el posicionamiento sobre la viga capitel.