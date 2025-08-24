Bogotá acoge a los mejores del país en el Campeonato Nacional de Triatlón Sprint este 24 de agosto

Foto: IDRD

En el marco del Festival de Verano 2025, la capital de Colombia es sede del Campeonato Nacional de Triatlón Sprint y Estándar, un evento que reunirá a más de 400 deportistas de todo el país este sábado 24 de agosto, entre las 6:30 a. m. y la 1:00 p. m., en el Complejo Acuático Simón Bolívar y las vías aledañas a la Biblioteca Virgilio Barco. ¡Conoce detalles y asiste!

Los atletas competirán por sumar puntos clave en el escalafón nacional, tanto en las modalidades convencionales como en las paralímpicas, en un circuito diseñado para poner a prueba la resistencia, estrategia y velocidad de cada participante.

Además, el evento ofrecerá pruebas de acuatlón con distancias reducidas, especialmente pensadas para deportistas que están dando sus primeros pasos en el mundo del triatlón, promoviendo así la participación y formación de nuevos talentos.

La entrada será gratuita para todos los aficionados, que podrán disfrutar de una jornada vibrante de deporte al aire libre y acompañar a los futuros representantes del país en competencias internacionales.