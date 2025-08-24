Green Day regresa a Colombia y estará en Bogotá este 24 de agosto de 2025

Foto: Ticketmaster

La capital de Colombia, está lista para recibir en este 2025 a Green Day en concierto en su gira «The Saviors Tour » en el nuevo complejo cultural de Vive Claro. Este concierto se vivirá el este domingo 24 de agosto 2025. ¡Conoce aquí más detalles!

Después de muchos rumores, finalmente la banda dirá presente en el continente en Colombia, con lo que será, sin dudas, uno de los conciertos del año en el país, y el show más esperado para grandes fans.

Cabe recordar que esta será la tercera vez que Green Day se presentará en Bogotá, el primero de ellos fue en el año 2010, mientras que el segundo tuvo lugar en el año 2017.Frente a esto, la expectativa es total, especialmente con la posibilidad de poder ver a Billie Joe Armstrong con todo lo que implica un show de Green Day en vivo.

Concierto de Green Day en Bogotá, venta de entradas online sólo por Ticketmaster

Las entradas estarán disponibles en línea a través de la web Ticketmaster en ticketmaster.co.

Toda persona que ingrese al recinto debe tener su entrada.

Evento para mayores de 12 años. ( Todos los menores entre los 12 y los 18 años deberán asistir acompañados por un adulto (+18), quien también deberá contar con una entrada individual. Los menores de edad solo podrán acceder a las localidades designadas para ellos.

A través de sus redes sociales, Green Day anuncio las nuevas fechas del «The Saviors Tour » para Sudamérica. Entre ellas el regreso a Bogotá, este 24 agosto 2025:

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.